Ioana Andreescu llega a la Sala Eutherpe

La Sala Eutherpe acoge este 8 de marzo, sobre las 19.30 horas un nuevo recital de piano dentro de su programación cultural, protagonizado por la joven pianista rumana Ioana Andreescu, una de las intérpretes emergentes más prometedoras del panorama europeo. Con tan solo diecisiete años, Andreescu llega a este escenario tras consolidar una trayectoria sorprendente por su precocidad, marcada por numerosos premios internacionales, actuaciones con orquesta y una intensa actividad concertística en diferentes países.

El recital presenta un programa exigente y variado que recorre distintos momentos de la historia del piano, desde el clasicismo hasta repertorio del siglo XX, pasando por el romanticismo más virtuoso. La velada se abrirá con la Sonata en mi bemol mayor Hob. XVI:52 de Joseph Haydn, una de las obras más conocidas del compositor dentro de su producción pianística. La pieza, estructurada en tres movimientos —Allegro moderato, Adagio y Finale. Presto—, combina elegancia clásica con un notable despliegue técnico y expresivo, características que la convierten en una obra habitual en los grandes recitales de piano.

Tras la obra de Haydn, el público podrá escuchar a Serguéi Prokofiev (1891-1953) Sonata nº3 op. 28 a Frédéric Chopin (1810-1849) a George Enescu (1881-1955) Bourree a Paul Constantinescu (1909-1963) Joc Dobrogean y a Constantin Silvestri (1913-1969) Baccanale, siendo un concierto de primer nivel.