Ateneo2 organiza un taller de cocina para niños

La Librería Ateneo2 organiza un nuevo taller de cocina dirigido a niños, una actividad pensada para fomentar la creatividad, el aprendizaje y el disfrute en torno a la gastronomía. El evento tendrá lugar el sábado 14 de marzo, en horario de 11.30 a 13.00 horas, en las instalaciones de la librería situadas en Calle Daoíz y Velarde, en León. El taller propone una experiencia práctica en la que los más pequeños podrán aprender a preparar recetas sencillas mientras desarrollan habilidades básicas en la cocina. Además de divertirse, los participantes tendrán la oportunidad de familiarizarse con ingredientes, utensilios y procesos culinarios en un entorno educativo y participativo. La actividad tiene un coste de inscripción de 10 euros. Las inscripciones pueden realizarse a través del teléfono 987261756 o mediante mensaje privado en las redes sociales de la librería, concretamente en su cuenta de Instagram @libreria_ateneo2.