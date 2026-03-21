Luis del Olmo será el pregonero de Casa Botines

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí ya prepara su tradicional celebración del Día de San Jorge. Bajo la escultura que preside la fachada de Casa Botines, el Museo organiza todos los años un pregón y una lectura pública de la Historia de San Jorge en la «Leyenda Dorada» de Santiago de la Vorágine. En esta ocasión, el encargado de pronunciar el pregón el próximo 23 de abril a las 12:00h será el periodista berciano Luis del Olmo, una de las voces radiofónicas más reconocidas en España.

Entre sus galardones se encuentran cinco Premios Ondas y una mención especial del Jurado por la entrevista ficcionada a Antoni Gaudí que realizó en 2002. Además, cuenta entre otros reconocimientos con la Medalla de Oro del Mérito en el Trabajo, la Medalla de Oro de la Ciudad de León y la Creu de Sant Jordi, así como la Cruz Blanca al mérito por el Plan Nacional sobre Drogas. Su trayectoria está ligada al programa «Protagonistas», que dirigió y presentó a lo largo de más de cuatro décadas en diferentes emisoras como Radio Nacional de España, COPE, Onda Cero y Punto Radio.

Tanto en el Bierzo como en Cataluña, Luis del Olmo ha promovido los dos únicos Museos de la Radio de nuestro país, en homenaje a su querida profesión. En 2003 abrió sus puertas en Ponferrada el primero de los Museos Luis del Olmo y en 2012 en Roda de Barà, en Tarragona. El día 23 de abril será el encargado de dar voz a Casa Botines.