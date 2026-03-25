Se dejaba llevar por Süne

Amain eman. En castellano «dejarse llevar», «fluir» o «dar rienda suelta». Oportunidad única este jueves en El Gran Café con la visita de Süne. Vasca, música versátil siempre con un pie en el folk y las manos en el acordeón actúa en el local leonés después de curiosamente haber pasado por aquí en el triunfal concierto de La Moda en el Palacio de Exposiciones. Sumen electrónica para que la Süne 'experience' sea completa.

El directo será el lugar para demostrar su talento y el valor de ese Amain eman, en el que se cuenta que la artista ha querido traer al primer plano esta palabra desconocida en euskera. Igualmente se explica que en el proceso de creación del disco, Süne ha compuesto las canciones con la libertad y miedo que suponen los inicios, para cantar sobre los finales y los cambios de etapa. A cambio, sonidos personales pero que remiten a espacios comunes.

Temáticamente, Süne ha abordado los temas que le preocupan, ocupan y son trascendentes para ella, como la tradición, el empoderamiento de las mujeres o la vida cotidiana. De nuevo, por tanto, lo que pasa en la actualidad y lo que es tradición se juntan para ir bien revueltos en forma de canción y en el día a día como observadora sonora del mundo que le rodea.

En este primer disco, Josune ha tenido como objetivo principal unir sus dos mundos en un único proyecto musical: la trikitrixa y la electrónica. Todo eso se materializa en forma de canción en canciones como Lau Korapilo o Txitxarro. Sus canciones siempre tienen una presencia clara de la trikitrixa y lo rural, haciendo referencia a la tradición; pero mezclándose a la vez con melodías electrónicas que aportan frescura y movimiento. Esta temática nos acompaña a lo largo de todo Amaineman, como si fuera una sola palabra ese 'dejarsellevar' dando como resultado un disco lleno de movimiento y que también hará bailar.

El disco nace entre Madrid y Euskal Herria y ha sido creado entre 2022 y 2024. Producido bajo la dirección de Jimbo Páez y grabado en Haritz Harreguy Studio y Estudio A Sonido. Las mezclas se han realizado en Haritz Harreguy Studio y la masterización es de Victor García.