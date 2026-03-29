La Odón Alonso brilló con un ‘Aire Español’ sensible y lleno de fuerza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Auditorio Ciudad de León vivió este domingo uno de esos conciertos que se disfrutan de principio a fin. La Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso», dirigida por Dorel Murgu, ofreció un programa titulado Aire Español que dejó muy buen sabor de boca por su calidad y su capacidad para emocionar. Desde la primera pieza, la rapsodia España de Emmanuel Chabrier, la orquesta mostró un sonido sólido y bien trabajado, con mucha atención a los matices. Hubo equilibrio entre secciones y una interpretación cuidada que supo resaltar tanto la energía como los detalles más delicados de la obra. Uno de los momentos más especiales llegó con la Suite española de Isaac Albéniz. Aquí la orquesta aportó una lectura muy expresiva. Destacó especialmente la participación del solista Tomás Martín, con unas castañuelas perfectamente integradas en el conjunto, algo nada fácil y que funcionó con naturalidad y elegancia.

En la segunda parte, la Suite nº2 de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla mostró el dominio del estilo por parte de la orquesta. La agrupación abordó esta pieza con carácter, ritmo y una intensidad que mantuvo al público muy atento. Los violines demostraron una gran técnica y virtuosismo así, como en general, la claridad y perfección del sonido dejaron ver el espectacular momento que atraviesa la formación. El cierre con el Bolero de Maurice Ravel fue otro de los puntos fuertes. El famoso crescendo se construyó poco a poco, con control y paciencia, dejando que cada instrumento tuviera su protagonismo sin perder la cohesión del conjunto. El resultado fue un final potente que arrancó una larga ovación. En definitiva, una noche muy completa que confirma el buen nivel de la Orquesta Sinfónica Ciudad de León «Odón Alonso» y su capacidad para conectar con el público. Un concierto para recordar.