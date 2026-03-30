La Junta impulsa los Retablos del Este de León

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La Junta de Castilla y León organiza un nuevo Programa de Apertura de Monumentos dentro de las acciones promocionales vinculadas a la Semana Santa, con la participación de las Diócesis de Castilla y León.

Desde el Viernes de Dolores, y hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección, un total de 267 monumentos permanecen abiertos en un horario homogéneo de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, facilitando la visita de turistas y visitantes, como complemento a los actos propios de la Semana Santa. En algunos casos, la apertura de los monumentos se centrará en los días más importantes de la Semana Santa, del 2 al 5 de abril, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección.

Con el objetivo de facilitar la visita, los monumentos abiertos y situados en 212 municipios de la Comunidad, se han agrupado en 17 programas organizados a nivel geográfico o por temática artística, combinando la oferta propia de actos de Semana Santa con el resto de las propuestas turísticas asociadas, como pueden ser la gastronómica, cultural o de actividades en la naturaleza.

Los programas para esta edición son: Mudéjar, al Sur del Duero, Sierras del Sur, Gótico, Valle del Duero, Románico Norte, Campos y Páramos, Retablos renacentistas al este de León, Arribes del Duero, Románico Sur, Soria Norte, Ciudades Patrimonio Mundial, D.O. Toro, Barroco, Sierra de Guadarrama y Ayllón», El Camino de Santiago Francés, Camino de Madrid y Semana Santa y La Tierra del Vino. El Programa de Apertura de Monumentos forma parte de la campaña promocional de Semana Santa en Castilla y León, organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que tiene como objetivo el posicionamiento turístico, nacional e internacional de la Semana Santa de Castilla y León. Entre las acciones promocionales destaca la edición de un folleto promocional en el que se integran todos los programas, que recoge información de los monumentos abiertos y datos de horarios. Este material está disponible en las Oficinas de Turismo de Castilla y León y localidades.