La joya ancestral de Castilla y León que esconde un código secreto de protección

El botón charro, símbolo de protección y herencia cultural, reinterpretado en joyería contemporánea sobre un fondo literario@boton_charro

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El botón charro, una de las piezas más representativas de Salamanca, ha vuelto a situarse en el foco gracias a su difusión en redes sociales y al creciente interés por la artesanía con identidad. Su valor trasciende lo decorativo, se trata de un símbolo histórico vinculado a la protección, el territorio y la tradición, cuyo origen podría remontarse a culturas celtíberas.

La reciente publicación del creador de contenido Román Socías, en la que muestra esta joya y explica su significado («significa la protección de Salamanca»), ha reactivado la conversación en torno a una pieza que forma parte del imaginario colectivo salmantino.

El botón charro de Salamanca: qué es y por qué sigue vigente hoy

El botón charro es, según recoge Culturaconarte, «una pieza de filigrana charra con forma circular» compuesta por una esfera central rodeada de pequeñas bolitas. Tradicionalmente vinculado a los trajes charros, su uso se ha extendido a anillos, pendientes y colgantes, adaptándose a la joyería contemporánea.

En la actualidad, se considera «el símbolo más representativo de Salamanca y su provincia», lo que explica su presencia tanto en el ámbito artesanal como en nuevas formas de expresión, desde la moda hasta el tatuaje.

El origen del botón charro sigue siendo objeto de estudio. Culturaconarte señala que es «extremadamente oscuro», aunque existen varias teorías consolidadas.

Una de las más relevantes apunta a que podría derivar de «un disco solar de carácter céltico o celtíbero», utilizado como ornamento o distintivo ya en los siglos II y I a.C. Otras hipótesis lo vinculan con elementos romanos o visigodos empleados para unir vestimentas.

Su consolidación como símbolo llega en el siglo XVIII, cuando comienza a incorporarse de forma generalizada a la indumentaria tradicional salmantina.

El botón charro se adapta a joyas contemporáneas sin perder su simbolismo protectorAmazon

Más allá de su origen, el análisis simbólico del botón charro aporta claves relevantes sobre su significado.

Según los estudios de María Eugenia Bueno Pastor recogidos por Culturaconarte, «el botón charro se trata de un objeto que tiene las medidas Áureas». Esta característica lo vincula con la geometría sagrada, presente en la naturaleza y en múltiples manifestaciones culturales.

El diseño del botón charro responde a patrones de geometría sagrada y equilibrio visualculturaconarte.es

Asimismo, «incluye dentro de sí mismo la astronomía y la astrología» y «lleva los atributos de un mandala». La forma circular representa «la unidad y el todo», mientras que la estructura semiesférica «se identifica con la fertilidad y la mujer».

La estructura del botón charro se vincula con patrones astronómicos y mandálicos presentes en distintas culturasculturaconarte.es

Estos elementos refuerzan la interpretación del botón charro como un símbolo complejo que combina estética, ciencia y espiritualidad.

El componente protector es uno de los significados más extendidos. Culturaconarte indica que «se considera un símbolo de protección», una idea que también recoge la tradición oral.

Román Socías lo explica de forma clara: «originalmente eran ocho bolitas alrededor que simbolizaban a Salamanca capital y las ocho comarcas a los costados, como defendiendo a la ciudad». Esta disposición convierte la pieza en una representación visual del territorio y su cohesión.

Además, su uso histórico refuerza su dimensión simbólica. «Antiguamente el anillo con el botón charro era el anillo de pedida», una práctica que vinculaba la joya con el compromiso y el paso del tiempo.

La pervivencia del botón charro se debe, en gran medida, al trabajo de los artesanos. La técnica de la filigrana charra, documentada desde el siglo XVI a través del gremio de plateros salmantinos, continúa vigente en la actualidad.

Firmas como Joyerías By Queralt Ruiz mantienen esta tradición, adaptándola a nuevas formas de consumo sin perder su esencia.