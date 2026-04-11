Encuentran monstruos en El Albéitar

La vida es una monstruosidad con otra apariencia para despistar, en definitiva, para vivir. Una manera de interpretar el mundo. Y para huir del miedo. Y a partir de ahí toda una iconografía, literatura, imaginario colectivo que además adopta formas diferentes a la vuelta de la esquina. Está El Albéitar ahora mismo (desde ayer) lleno de monstruos cada uno a lo suyo empeñados en su relato. De Goya a Hellboy. Ahí es nada. Goya-Hellboy. Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois es el nombre de esta interesante propuesta que ayer viernes se inauguró en el Ateneo Cultural El Albéitar.

La muestra, que llega a la Universidad de León de la mano de Afundación, la Obra Social de Abanca, está comisariada por el especialista en cómic y cine Asier Mensuro. El proyecto reúne 72 ilustraciones originales en las que Levallois, uno de los grandes creadores del cine fantástico, reflexiona sobre los monstruos que Francisco de Goya pintó hace más de 200 años, y recrea este universo en diálogo con Hellboy, una de las criaturas del cómic y el cine fantástico más populares del siglo XXI. El recorrido cuenta con dos piezas firmadas por el propio Mike Mignola, que evidencian la huella de Goya en la creación contemporánea del género fantástico. Nuria González, rectora de la ULE, explicó que la muestra ofrece un diálogo «tan sugerente como inesperado entre la tradición artística y las narrativas contemporáneas». Por ello, la rectora agradeció a Afundación su confianza en la Universidad de León para albergar una exposición de primer nivel, fruto del acuerdo marco de colaboración suscrito el pasado mes de noviembre, orientado a impulsar iniciativas en materia de promoción cultural, innovación educativa, formación continuada y bienestar de las personas mayores. El director general de Afundación, Pedro Otero, destacó el marco privilegiado que supone el ámbito universitario para el desarrollo de este tipo de iniciativas, al conectar conocimiento, creación y ciudadanía, y reforzar el papel de las instituciones como espacios abiertos al pensamiento y al diálogo cultural.

El comisario de la exposición, Asier Mensuro, detalló que todo el proyecto expositivo surge tras una visita del artista francés al Museo del Prado, donde quedó profundamente impresionado ante las pinturas de Goya. A partir de esa experiencia se articula un proyecto que, en palabras del propio comisario, tiende puentes entre ambos creadores y establece una continuidad visual y conceptual entre dos universos separados por más de dos siglos, pero unidos por una misma preocupación estética y simbólica.

La exposición se complementa con una comicteca, con publicaciones del universo de Marvel, así como con una programación de cine club, reforzando el carácter multidisciplinar de la propuesta, que podrá visitarse hasta el próximo 12 de junio, de lunes a viernes en horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas, y los sábados de 17.30 a 19.30 horas.