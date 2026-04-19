Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La música de cámara será protagonista este domingo 19 en la Sala Eutherpe de León, donde el joven Cuarteto Non Troppo ofrecerá un concierto con obras de Johann Sebastian Bach y Johannes Brahms. El conjunto, integrado por Marta Encarnación Garrido (violín), Juan José Montero Pulgar (viola), Elena Ji Esteban Iglesias (violonchelo) y Alejandro Pérez Calzadilla (piano), presentará un programa que combina la profundidad del repertorio barroco con la riqueza expresiva del romanticismo alemán. La velada se abrirá con la Sonata para violín nº 2 en La menor de Bach, de la que se interpretará el movimiento Grave, seguida de la Partita nº 2 para violín solo, con sus danzas Allemande, Courante, Sarabande y Gigue, interpretadas por la violinista Marta Encarnación Garrido. En la segunda parte, el cuarteto abordará una de las obras más destacadas del repertorio camerístico: el Cuarteto nº 1 en Sol menor, opus 25 de Brahms. Esta pieza, estructurada en cuatro movimientos, supone un desafío interpretativo y técnico que el grupo asume como parte de su actual línea artística. El Cuarteto Non Troppo nace en Madrid en 2024 en el seno de la Escuela Superior de Música Forum Musikae, bajo la tutela de Pablo Suárez. Desde entonces, sus integrantes han desarrollado una actividad formativa y concertística, consolidándose como cuarteto con piano tras una primera etapa en la que exploraron también el repertorio para quinteto. En la presente temporada, la agrupación centra su trabajo en la interpretación integral de los tres cuartetos con piano de Brahms.