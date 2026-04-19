Una obra para clown en el Auditorio Ciudad de León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La programación para el público infantil y familiar de la temporada de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León hace un hueco al teatro de clown el domingo 19 de abril con la obra A la gloria con Gloria Fuertes. Un espectáculo incluido en la Red de Teatros de Castilla y León, recomendada para niños y niñas a partir de 5 años que se repetirá el lunes 20 para el público escolar. A la gloria con Gloria Fuertes es una obra para clown en la que los personajes se hacen profundas preguntas, lloran, ríen, se pelean, se abrazan, cantan, aprenden y se sorprenden uno a otro con la honda ternura de los poemas de Gloria Fuertes y la ingenuidad propia de los payasos. Una obra que trae a León la compañía Teatro de Malta.