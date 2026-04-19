Diario de León

Una obra para clown en el Auditorio Ciudad de León

Momento de una actuación pasada.

Momento de una actuación pasada.dl

Ismael García
Publicado por
Ismael G. Manjón
León

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La programación para el público infantil y familiar de la temporada de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León hace un hueco al teatro de clown el domingo 19 de abril con la obra A la gloria con Gloria Fuertes. Un espectáculo incluido en la Red de Teatros de Castilla y León, recomendada para niños y niñas a partir de 5 años que se repetirá el lunes 20 para el público escolar. A la gloria con Gloria Fuertes es una obra para clown en la que los personajes se hacen profundas preguntas, lloran, ríen, se pelean, se abrazan, cantan, aprenden y se sorprenden uno a otro con la honda ternura de los poemas de Gloria Fuertes y la ingenuidad propia de los payasos. Una obra que trae a León la compañía Teatro de Malta.

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