Danza contemporánea en el Auditorio de León

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La programación de artes escénicas del Auditorio Ciudad de León, diseñada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, continúa el miércoles 22 de abril con una propuesta de danza contemporánea. La compañía de Iker Karrera pondrá en escena el espectáculo The room where it happens a las 20.30 horas. Es una obra enmarcada en el circuito Danza-A-Escena que impulsa la Dirección General de Artes Escénicas y Música.El creador vasco Iker Karrera es el responsable de la dirección y coreografía de este espectáculo en el que, como es habitual en sus trabajos, el protagonismo recae en su propio trabajo coreográfico basado en la fusión de diferentes géneros de danza, espectáculo que apuesta por entretener, abrir nuevos caminos y conectar con nuevos públicos. La música original es de Álex Aller y sobre el escenario del Auditorio Ciudad de León estarán Katalin Arana, Carla Diego, Mar López, Reymon Naval y Serena Pomer.

El precio de las entradas es de 10 euros, incluido en el abono de adultos, y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León y también en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

The room where it happens explora el mundo interior, donde anida lo triste pero donde también se gestan grandes alegrías. El horror vacui del siglo XXI habla del miedo al vacío, de vaciar de contenido nuestro tiempo. Estar ocupado es el remedio perfecto para no pensar. Repetir una larga rutina de distracciones que atiborran el alma para así esquivar quedarse a solas con uno mismo.

¿Qué ocurre cuando uno decide parar y se encuentra de golpe, frente a frente, con esa habitación a puerta cerrada donde todo sucede? ¿Qué se esconde ahí dentro?