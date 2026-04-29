El animal colgado en la Catedral de León que confundió a generaciones: la verdad que lo cambia todo

La Catedral de León, uno de los grandes iconos del gótico español, escenario de la leyenda del supuesto topo que intrigó durante siglosGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Durante siglos, los visitantes de la Catedral de León miraban hacia lo alto y creían estar ante la prueba de una historia extraordinaria: el cadáver de un topo maligno que había saboteado la construcción del templo. La escena tenía fuerza, tenía relato… y tenía un objeto colgado que lo confirmaba. Pero la realidad, según las fuentes, es más compleja: lo que se veía no coincidía con la interpretación tradicional que se hacía de ese objeto.

La propia web de la Catedral de León recoge la leyenda tal y como se ha transmitido durante generaciones. Según este relato, sobre la puerta de San Juan «cuelga un pellejo [...] que la tradición leonesa ha identificado siempre como un "topo maligno"».

La historia continúa explicando que este animal «minaba el subsuelo durante la noche, cuando los canteros dormían, convirtiendo en ruinas sus trabajos diarios», hasta que lograron capturarlo. Tras ello, «dejando su cadáver aquí colgado, como testimonio de aquella proeza».

Este punto es clave: la tradición no solo habla de un topo, sino que se apoya en un elemento físico visible dentro del templo, lo que durante siglos reforzó la veracidad del relato.

La luz que atraviesa las vidrieras de la Catedral de León convierte cada visita en una experiencia casi mística.Getty Images

El origen del mito del topo en la Catedral de León

Más allá de la narración popular, fuentes como Caminos de Santiago: Historia, leyenda y mitos (H. Stefaniak, 2001) o Los cocodrilos llorones (J. Gimeno, 2019) recogen esta misma historia como parte del imaginario vinculado al Camino y al patrimonio leonés.

En ellas se describe a ese animal como «un animal que durante las noches se dedicaba a excavar y tunelar el suelo destruyendo todo lo que los canteros hacían durante el día», una explicación que encajaba con los problemas que sufría la construcción.

Sin embargo, otras fuentes divulgativas y el material analizado apuntan a una interpretación distinta. En un vídeo del perfil Descubriendo España en Instagram se explica que «siglos más tarde se analizó la muestra» y que «resulta que era el caparazón de una tortuga». Esta reinterpretación, extendida hoy en distintos formatos divulgativos, desmonta la base material de la leyenda tradicional.

La Catedral de León y los problemas estructurales que explican la leyenda

La propia web oficial ofrece pistas claras para entender el origen del mito. El texto señala que gran parte del subsuelo estaba afectado por estructuras anteriores y problemas técnicos: «gran parte de su planta está minada por hipocaustos romanos del siglo II», a lo que se sumaban filtraciones de agua y materiales de escasa calidad.

Estas condiciones provocaron fallos continuos: derrumbes, grietas y reconstrucciones constantes. No es casual que el propio texto hable de una catedral «marcada siempre por el signo de la inseguridad».

En ese contexto, la figura del topo funcionaba como una explicación comprensible. No era necesario entender la ingeniería: bastaba con imaginar un animal que, durante la noche, deshacía el trabajo del día.

La Catedral de León vista desde fuera.ángelopez

De la leyenda a la reinterpretación cultural: el caso de «Leonino»

La historia no se ha quedado en el ámbito histórico. La autora Emma S. Varela la reinterpretó en Leonino, donde propone una lectura más amable del mito. En una entrevista, explicó: «Leonino es la historia de esa metamorfosis, de cómo el topo se convierte en tortuga». Y redefine al personaje desde otra perspectiva, «no es malo, simplemente no ve bien y se choca contra ellos».