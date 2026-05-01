Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La escena metalera aterriza con fuerza este viernes en la Sala Black Bourbon con una doble propuesta que combina técnica, intensidad y sonido contemporáneo. Las bandas Testus y Cividade Hill compartirán cartel en una noche que promete potencia y energía desde el primer acorde. Las puertas abrirán a las 21.00 horas, con inicio de conciertos previsto para las 21.30 horas. Las entradas anticipadas tienen un precio de 8 euros, con disponibilidad de adquirirlas online, mientras que en taquilla costarán 10 euros.

Desde Sevilla llega Testus, un trío que se ha consolidado como una de las propuestas emergentes más interesantes del metal progresivo instrumental en España. Tras el lanzamiento en 2024 de su EP Inner y una intensa gira durante 2025, regresan a León con un directo más trabajado, donde destacan sus guitarras de ocho cuerdas, los riffs complejos y los cambios de ritmo. Influenciados por nombres como Animals as Leaders o Meshuggah, prometen además adelantar material inédito. Por su parte, Cividade Hill aportará la contundencia del metalcore desde Galicia. Formados en 2020 en Bueu (Pontevedra), el grupo irrumpió en 2024 con su primer álbum, The Death of All Hope, un trabajo cargado de intensidad que los ha colocado en el radar del género. Inspirados por bandas como Parkway Drive o Bring Me the Horizon, llegan en pleno proceso creativo de su segundo disco, que verá la luz en 2026 y estará íntegramente cantado en gallego. Una cita imprescindible para los amantes del metal más actual, con dos propuestas que representan tanto la evolución técnica como la fuerza emocional del género que sigue activo en el mundo musical y quiere seguir rugiendo.