En lo ancestral de la arquitectura de tierra se esconden términos que se utilizan ahora en la vanguardia del sector como alternativas sostenibles, duraderas, térmicas, ecológicas. Como si fueran la panacea del ahorro y conservación energética. Como si fueran inventos de hoy que resultan que fueron la propuesta del pasado. Y a partir de ahí, su conservación y puesta en valor aparecen como un elogio a la arquitectura de tierra en el Mihacale en tres interesantes jornadas que servirán para lo concreto pero también la promoción general de Gordoncillo y sus múltiples propuestas socioculturales y turísticas.

El Mihacale acoge un encuentro internacional de carácter informal y participativo dedicado a la arquitectura de tierra y a las iniciativas contemporáneas vinculadas a este patrimonio. Las jornadas tendrán lugar de jueves a sábado y reunirán a participantes de catorce países —siete de cada lado del Atlántico, entre ellos España— en un espacio de intercambio abierto y distendido que busca favorecer el diálogo entre tradición, innovación y cooperación internacional.

Las jornadas se desarrollarán tras la celebración en España del Siacot (Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra), organizado por la Red Proterra, aprovechando la presencia en el país de especialistas internacionales vinculados a la arquitectura de tierra. Aunque ambas iniciativas son independientes, comparten el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a este patrimonio constructivo. Desde Estepa, entidad vinculada a redes europeas y africanas y promotora de estas jornadas junto al Ayuntamiento de Gordoncillo, se ha querido reforzar especialmente el componente europeo y el diálogo entre continentes. El objetivo es generar nuevas conexiones entre profesionales e investigadores que rara vez coinciden en un mismo espacio, así como ofrecer a quienes llegan desde distintos puntos del mundo una aproximación al patrimonio vernáculo de la Tierra de Campos leonesa. La participación será abierta y gratuita. Cada representante internacional presentará brevemente el legado tradicional de arquitectura de tierra de su país y analizará su situación actual desde diferentes perspectivas: arquitectura contemporánea, investigación, materiales, formación, redes de colaboración y perspectivas de futuro.

El programa otorgará un papel central al intercambio entre asistentes y participantes, promoviendo un debate colectivo que trascenderá el espacio expositivo. Entre las actividades previstas figuran encuentros en torno al Horno Público y visitas al Huerto Museo Ecológico, ambos proyectos impulsados por Estepa en colaboración con el Ayuntamiento de Gordoncillo.

Asimismo, las jornadas incluirán recorridos para descubrir el Mihacale, conocer el funcionamiento del Palomar Municipal Rehabilitado —habitado actualmente por cerca de un centenar de palomas— y visitar bodegas tradicionales y a la moderna Bodega Gordonzello.

El encuentro concluirá con la clausura de la exposición Arquitectura de Tierra, Hoy: Patrimonio, Educación y Salud, una muestra internacional que reúne ejemplos arquitectónicos de 32 países de los cinco continentes y que actualmente puede visitarse en el Mihacale.