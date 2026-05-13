Contreras presenta su libro en Museo Casa Botines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Francisco Contreras presenta este jueves, 14 de mayo, su Guía Mágica del Camino de Santiago en el Museo Casa Botines Gaudí de León, a las 19 horas. En esta obra el lector encontrará la información básica para emprender la aventura del Camino y redescubrir el pasado, así como las claves y los lugares para completar una experiencia humana única y transformadora. Se trata de un cuaderno de campo conformado por hitos de un Camino en el que aparecen más de doscientos lugares ilustrados con imágenes. El acceso a la presentación es libre hasta completar aforo.

El autor explica que esta Guía recorre desde Saint Jean Pied de Port-Roncesvalles y Somport-Jaca, por las cumbres y montañas aragonesas y navarras, hasta donde los caminos se hacen uno, los repechos de los campos riojanos, los solitarios paisajes y páramos castellanos, burgaleses, palentinos y leoneses, hasta las costas gallegas en busca de las huellas y claves, de lo mágico y lo sagrado del misterio y misterios en el Camino de las Estrellas.

Francisco Contreras es periodista, documentalista, escritor y reportero. Lleva tres décadas dedicado al periodismo de investigación especializado en historia, leyendas y misterios. A lo largo de estos treinta años ha sido redactor-reportero fundador de la revista Enigmas y de los programas Milenio 3 y Cuarto Milenio (Cadena SER y Cuatro TV) entre otros. Es autor de varios libros y actualmente compagina sus viajes y rutas organizadas con la redacción de ensayos y trabajos literarios y con las secciones radiofónicas semanales en las que participa. Una de ellas es ‘La España Mágica. Misterios con Fran Contreras’ en el programa Más de Uno con Carlos Alsina y Begoña Gómez de la Fuente en Onda Cero, también colabora en el programa ‘Las Entre Piernas del Misterio en Las Piernas No Son del Cuerpo’ con Juan Luis Cano en Melodía FM y en el podcast DEX-Días Extraños -con Santiago Camacho- en Ivoox. El año pasado le dedicó un programa al Museo Casa Botines Gaudí durante su visita a León.