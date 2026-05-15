El Gaudí leonés en tierras catalanas

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La celebración del año Gaudí 2026 se está dando a conocer a nivel nacional e internacional y León, en esa tesitura, tiene una ventaja competitiva enorme con respecto a otro lugares. Esto se debe a que cuenta con hasta dos edificios realizados por el arquitecto y, gracias a ello, se ha dado a conocer sendas obras del catalán en la provincia: Casa Botines y el Palacio de Astorga. El Consorcio Provincial de Turismo, Turisleón, integrado por la Diputación de León y el Ayuntamiento de León, ha desarrollado en Barcelona una acción promocional dirigida al mercado turístico catalán.

La iniciativa ha reunido a agencias de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación y creadores de contenido especializados con el objetivo de dar a conocer la oferta cultural, patrimonial, gastronómica y de naturaleza de la provincia, así como las nuevas oportunidades vinculadas al turismo experiencial y de interior.

El visitante catalán responde a una demanda turística diversificada, presenta una mayor inclinación hacia productos turísticos estructurados y de calidad y planifica con mayor antelación sus desplazamientos, apostando por estancias medias de entre tres y cinco noches. Además, presenta un nivel de gasto medio-alto.

Se trata de un perfil especialmente interesado en experiencias auténticas, destinos no masificados y propuestas que combinen patrimonio, gastronomía, naturaleza y actividades culturales. Este visitante presenta también un importante grado de digitalización en sus procesos de búsqueda y reserva, manteniendo al mismo tiempo relación con agencias de viajes en el caso de productos más estructurados o viajes en grupo.

Desde Turisleón consideran que el mercado catalán presenta un alto potencial de crecimiento y que tanto León como la provincia cuentan con un conjunto de recursos turísticos altamente competitivos que pueden resultar atractivos para el visitante, destacando su patrimonio histórico-artístico y su amplia oferta cultural, la diversidad paisajística y de recursos naturales, una rica y variada oferta gastronómica y enológica, la autenticidad del destino y su menor masificación, así como la facilidad para combinar múltiples experiencias y actividades en un mismo viaje, además de ofrecer una buena relación calidad-precio.

La acción desarrollada en Barcelona también ha puesto el foco en el importante papel que desempeñan los agentes prescriptores en la decisión final del viajero. Tanto las agencias de viajes como los medios especializados y los creadores de contenido turístico contribuyen de manera decisiva a mejorar la visibilidad del destino y a trasladar una imagen vinculada a la autenticidad, la sostenibilidad y la calidad turística.

Desde el Consorcio Provincial de Turismo se subraya, además, que el mercado barcelonés representa una oportunidad estratégica para avanzar en la diversificación de la demanda y reducir la dependencia del turismo de cercanía, favoreciendo un modelo más equilibrado, sostenible y rentable para el conjunto del sector turístico leonés.

Con esta presentación, León continúa reforzando su estrategia de promoción nacional en mercados emisores prioritarios, consolidando su posicionamiento como un destino de interior capaz de ofrecer experiencias diferenciadas y de calidad durante todo el año.