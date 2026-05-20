Yoko Ono, la segunda exposición más visitada del Musac en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

Yoko Ono puso fin a su estancia en León el pasado domingo 17 de mayo. Este lunes 18 de mayo desapareció de las calles todo rastro que relacionaba a la artista japonesa con la ciudad de León y con el Musac. No obstante, la exposición ha sido todo un «éxtito» que ha superado «todas las expectativas» y que ha sido visitado «por encima de la media» de lo que normalmente se suele ir al museo.

Alrededor de 85.000 visitantes han podido disfrutar de, seguramente, una de las exposiciones más grandes que ha albergado hasta la fecha. Cabe recordar otras exposiciones de gran relevancia como la de Ai WeiWei, exposición que ostenta el premio a la muestra más visitada, ya que superó los 100.000 visitantes, una cifra que, de momento, ni Yoko Ono ha podido superar, aunque sí que se ha acercado bastante a esa cifra. Ahí se ve la importancia que ha adquirido para la ciudad de León.

Momento en el que se quita uno de los carteles en Ordoño IIDL

De los 85.000 visitantes que han ido a la exposición, el 64% son leoneses, el 32% son de carácter nacional y el 4% internacional

«Hemos tenido un total de 85.000 visitantes, una cifra que se encuentra por encima de la media del museo de estos últimos 15 años. Además, es una de las exposiciones más visitadas del museo hasta la fecha», explica Álvaro Rodríguez Fominaya, director del Musac con respecto a las cifras. A pesar de estos resultados tan positivos, no ha conseguido ser la más visitada, galardón que sigue ostentando la exposición de Ai WeiWei. «Ai WeiWei fue un proyecto de una artista que está muy activo ahora mismo. En cambio, Yoko Ono es un artista histórico, un referente para la historia del arte. Se tratan de dos artistas que son también activistas, pero no se les puede comparar», comenta Rodríguez Fominaya acerca de la comparativa con la exposición, hasta la fecha, más visitada. «Yo con lo que me quiero quedar es que la cifra ha estado por encima de la media de visitas que el museo recibe de forma habitual, lo que quiere decir que ha sido un acierto», zanja el director del Musac sobre lo que no quiere que se haga, que es una comparativa sobre las dos exposiciones que más gente les ha llevado ante sus puertas.

Datos de visitantes

La exposición de Yoko Ono ha tenido un total de 85.000 visitantes, de los cuales el 64% ha sido leonés, el 32% español, pero de otras provincias y el 4% extranjero. Si se compara con los datos que hubo acerca de Ai WeiWei, los datos son de carácter más local, pero con menos repercusión a nivel nacional e internacional. En dicha exposición el 46,33% era de carácter leonés y el 53,67% fue de otros lugares, donde el 4% era internacional. Unas cifras que reflejan que ha habido un pequeño retroceso en términos de carácter nacional e internacional, pero que a nivel local se ha colocado como una de las grandes referencias del mercado museístico. A pesar de este pequeña reducción, la exposición sigue siendo un «éxito". Ahora habrá que esperar hasta las tres exposiciones que se presentarán en junio.

Una crecida continuada

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León cerró su 20 aniversario en 2025 con 116.217 visitantes, un incremento del 33,8% respecto a 2024. Esto se consideró un éxito gracias, en gran medida, a las exposiciones de los artistas Ai Weiwei y Yoko Ono, que llevaba dos meses. Un aumento de más de 29.000 personas con respecto al año anterior y donde alcanzó el 1.737.060 visitas desde su inauguración el 1 de abril de 2005.