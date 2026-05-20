Diario de León

Cristina Fanjul y su éxito ‘La isla de Garibaldi’ en la Feria del Libro de León

Esta historia recorre un siglo de la historia de España entre la tragedia personal y la colectiva seduce cada vez a más lectores

Cristina Fanjul, autora del éxito ‘La isla de Garibaldi’.

Cristina Fanjul, autora del éxito ‘La isla de Garibaldi’.DL

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Redacción

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La periodista de Diario de León y escritora Cristina Fanjul continúa sumando seguidores con su exitosa primera novela La isla de Garibaldi (Eolas)

Este miércoles firmó ejemplares en la Feria del Libro de León. Y corroboró que esta historia que recorre un siglo de la historia de España entre la tragedia personal y la colectiva seduce cada vez a más lectores.

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