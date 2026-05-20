Cristina Fanjul y su éxito ‘La isla de Garibaldi’ en la Feria del Libro de León
Esta historia recorre un siglo de la historia de España entre la tragedia personal y la colectiva seduce cada vez a más lectores
La periodista de Diario de León y escritora Cristina Fanjul continúa sumando seguidores con su exitosa primera novela La isla de Garibaldi (Eolas).
Este miércoles firmó ejemplares en la Feria del Libro de León. Y corroboró que esta historia que recorre un siglo de la historia de España entre la tragedia personal y la colectiva seduce cada vez a más lectores.