El misterio de la Vieja del Monte, la figura de León a la que todavía hoy se le piden deseos

La Vieja del Monte hizo aparición entre el público que aguardaba con ilusión en la fiesta del barrio de la Peregrina, en Sahagúnacacio díaz

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La Vieja del Monte vuelve a despertar curiosidad en León gracias a un vídeo que recupera una de las leyendas más arraigadas de la tradición popular. La figura, vinculada al monte, a los niños y a los deseos, sigue muy presente en la memoria de quienes crecieron escuchando historias sobre ella. En el vídeo publicado por @AngelesZapataTV, varios testimonios recuerdan cómo este personaje formaba parte de la vida cotidiana en algunos pueblos leoneses y de los relatos transmitidos de generación en generación.

La Vieja del Monte ocupa un lugar destacado dentro de la tradición oral leonesa. Según se explica, durante décadas muchas familias transmitieron historias relacionadas con esta figura, especialmente en zonas rurales y de montaña.

Uno de los testimonios recogidos en el vídeo refleja el arraigo de la leyenda en la vida cotidiana. Al ser preguntado por recuerdos relacionados con la Vieja del Monte, el entrevistado responde: «Muchos, claro», antes de recordar a una familiar que, según explica, «iba siempre con las ovejas y siempre se encontraba» con este personaje legendario.

El vídeo atribuye a la Vieja del Monte un fuerte vínculo con la infancia. Uno de los participantes define a esta figura como «un personaje de la mitología leonesa que vive en los montes» y recuerda cómo, cuando eran pequeños, «a los niños nos decían siempre que allí tenía su horno». Una imagen que ha permanecido en el imaginario colectivo de numerosos pueblos de León.

La Vieja del Monte y el simbolismo del horno en la tradición leonesa

Uno de los elementos más representativos de esta leyenda es el horno del que hablan quienes crecieron escuchando esta historia. Según se relata en el reportaje, la Vieja del Monte recogía productos de la naturaleza y los utilizaba para elaborar alimentos.

Tal y como se explica literalmente en el vídeo, «ella recoge los productos que puede del monte, más luego lo que hace en su horno».

El relato también conserva una dimensión especialmente emotiva vinculada a los niños. Según el testimonio recogido en el reportaje, cuando las personas mayores acudían al monte para recoger leña destinada al invierno, «la vieja les dejaba algo para los niños de casa».

La Vieja del Monte y la tradición de los deseos en León

La leyenda de la Vieja del Monte mantiene hoy una presencia viva a través de experiencias relacionadas con el entorno natural y la memoria popular. El vídeo muestra un espacio donde quienes realizan la ruta pueden dejar escritos sus deseos vinculados simbólicamente a esta figura.

Según explican, las personas que visitan el lugar «expresar sus deseos y ponerlos en la caja», un gesto que convierte la tradición oral en una experiencia compartida entre vecinos y visitantes.

El simbolismo de esos mensajes aparece también reflejado en una escena del reportaje. Cuando surge la posibilidad de conocer alguno de los deseos escritos, explican que permanecen en privado porque, según comentan, funciona «como cuando pides un deseo en los cumpleaños».

La Vieja del Monte y la Senda de la Mitología Leonesa en Carande

La ruta que aparece en el vídeo difundido por @AngelesZapataTV corresponde a la Senda de la Mitología Leonesa, ubicada en Carande, en plena Montaña de Riaño y Mampodre, un recorrido circular de algo más de cinco kilómetros donde esculturas talladas en madera representan personajes del imaginario leonés como el Trasgu, la Güeste de Ánimas, la Mora, el Diañe, el Reñuberu o el Cuélebre.