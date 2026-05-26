La cultura vuelve a viajar por León: estos son los pueblos donde estará el Bibliobús

El acceso a la lectura y la cultura sigue llegando a decenas de municipios leoneses gracias al servicio itinerante del Bibliobús.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Si vives en un pueblo de León y llevabas días preguntándote cuándo vuelve el Bibliobús, ya hay respuesta. La Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, ha publicado el recorrido semanal de sus bibliotecas móviles, que volverán a recorrer decenas de localidades rurales entre el 25 y el 29 de mayo para acercar libros, revistas y material cultural allí donde no existe biblioteca permanente.

El servicio, convertido desde hace años en una referencia para muchos municipios pequeños de la provincia, mantiene una función que va mucho más allá del préstamo de ejemplares. Para muchas familias, escolares y personas mayores, el Bibliobús sigue siendo una de las pocas conexiones periódicas con la actividad cultural. Esta semana, además, el recorrido alcanzará decenas de localidades repartidas por diferentes comarcas leonesas.

Los pueblos de León donde estará el Bibliobús esta semana

El recorrido comenzó el lunes 25 de mayo, con paradas en localidades como La Vecilla, Valdelugueros, Grajal de Campos, San Cristóbal de la Polantera, Las Médulas, Carucedo o Valdelafuente, entre otras poblaciones rurales.

El martes 26 de mayo, el Bibliobús visitará municipios como Hospital de Órbigo, Puente de Órbigo, Prioro, Santa Cruz del Sil, Burbia, Ocero y Sariegos, dentro de una ruta que volverá a conectar pequeños núcleos de población con el acceso a la lectura.

La programación continuará el miércoles 27 de mayo, cuando el servicio llegará a Villaseca de Laciana, Lumajo, Reliegos, Mansilla Mayor, Corullón, Trabadelo, Vega de Valcarce, Balboa, Valdevimbre o Fontecha del Páramo, entre otras localidades.

El jueves 28 de mayo, el Bibliobús hará parada en Toral de los Guzmanes, Gordoncillo, Santas Martas, Carbajal de la Legua, Camponaraya, Quilós o Villadepalos, además del Centro Penitenciario de León, incluido dentro de la programación cultural.

El viernes 29 de mayo no habrá salidas, según la programación oficial compartida por el Instituto Leonés de Cultura.

Muchos de los pueblos incluidos en la ruta carecen de biblioteca física, por lo que este modelo itinerante sigue siendo la única vía directa para acceder a determinados recursos culturales sin necesidad de desplazarse.

Consulta si el Bibliobús pasa por tu pueblo de León esta semana

El Instituto Leonés de Cultura mantiene actualizado el calendario oficial del Bibliobús con fechas y localidades de visita. Consultarlo antes de cada semana permite confirmar el recorrido previsto en cada municipio.