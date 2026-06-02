Casa Botines plantea un verano Gaudiniano en León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

El Museo Casa Botines Gaudí presentó ayer su programación de actividades culturales y educativas para la temporada de junio a septiembre. Talleres infantiles, Sorolla y varios conciertos dedicados a Gaudí, protagonizan las actividades que acompañarán la gran renovación del centro museístico. Durante el mes de junio la música será la protagonista con el desarrollo de tres conciertos.

Unas actividades que presentaron Raúl Fernández Sobrino, director del Museo Casa Botines Gaudí, Nadia Teixeira López, responsable de Educación del Museo Casa Botines Gaudí y Carlos Varela Fernández, conservador jefe del Museo Casa Botines Gaudí.

Todo tipo de acciones

En la presentación se comentaron decenas de actividades que se llevarán a cabo durante la época estival. La primera, quisieron recordar era este miércoles, ya que tendrá lugar el concierto-conferencia de Miguel Sánchez Delgado titulado Gaudí, música y significado. El sábado 20 de junio la plaza de San Marcelo será escenario de un concierto protagonizado por las bandas de música del Conservatorio Profesional de Música Ángel Barja de Astorga dedicado a Gaudí, que contará con una composición especial por la conmemoración del centenario de la muerte del arquitecto, titulada El Arquitecto de Dios.

«Durante el mes de agosto se conmemorará el aniversario del fallecimiento de Joaquín Sorolla con varias actividades»



Por otro lado, el 25 de junio se celebrará el ya tradicional concierto de velas con motivo del cumpleaños de Gaudí. A partir del 30 de junio el público infantil será el principal destinatario de la programación con motivo de los diferentes talleres que se han organizado este verano. La temática de estos talleres será diferente cada semana, los asistentes aprenderán cómo era la Casa Botines antes de ser un Museo, conocerán al detalle las dos exposiciones temporales, descubrirán la relación entre naturaleza y arquitectura que inspiró a Gaudí y se adentrarán en el universo del collage realizando un fanzine modernista. Estas actividades, junto a las novedades se encargó de presentarlas Nadia Teixeira López quién contó que «otra de las novedades educativas de esta edición son las visitas dialogadas en familia que serán los días 3, 10 y 17 de julio». También estuvo presente Calos Varela Fernández que explicó que «los días 13, 14 y 15 de julio el Museo acogerá el curso de verano de la Universidad de León dedicado a Gaudí que este año se titula El legado de Gaudí. Aprender de Gaudí en el siglo XXI. Este curso pretende reivindicar la figura de Gaudí como una fuente de inspiración para el ciudadano del siglo XXI, poniendo de relieve aquellos métodos, procesos, materiales o técnicas que utilizó Gaudí en sus diferentes creaciones y que aún pueden enseñarnos algo nuevo en el presente».

«Del 13 al 15 de julio el Museo acogerá el curso de verano dedicado a Gaudí titulado ‘El legado de Gaudí Aprender en el siglo XXI’"

Durante el mes de agosto se conmemorará el aniversario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. El concierto de piano Sorolla, un imaginario musical el día 4, la presentación de Sorolla. Catálogo Razonado de pinturas. 1876-1894 el día 6, y la ruta urbana Sorolla en León el día 7, son los actos de esta conmemoración que el Museo organiza desde hace unos años. Durante esta temporada continuará la oferta de visitas guiadas y la ruta urbana del modernismo que el Museo programa durante todo el año. En junio y julio continuará el salón de lectura de la Casa Botines que se retomará en septiembre con La inquietud del rosa de Alfonsina Storni. La programación acabará con la V Feria Modernista.