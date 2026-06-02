León continúa con su programación cultural en el mes de junio

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ciudad de León afronta el mes de junio con una intensa programación cultural que la sitúa como uno de los principales referentes de la agenda diseñada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Dentro de un calendario autonómico que suma 459 actividades repartidas por las nueve provincias, León destaca especialmente por la relevancia de sus propuestas expositivas y por su participación en la Semana Internacional de los Archivos, una de las grandes celebraciones culturales del mes.

La programación cultural de junio en Castilla y León incluye exposiciones, visitas guiadas, conferencias, conciertos, teatro, ciclos de cine y actividades familiares, con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos. En este contexto, León sobresale gracias al protagonismo del Archivo Histórico Provincial y, especialmente, del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, que inaugura un nuevo ciclo expositivo de gran relevancia nacional e internacional.

Entre el 8 y el 12 de junio se celebra la Semana Internacional de los Archivos bajo el lema Archivos para la Justicia: derechos, memoria y futuros, una iniciativa impulsada por el Consejo Internacional de Archivos para reivindicar el papel de estos centros en la construcción de sociedades democráticas y en la defensa de los derechos ciudadanos. Dentro de esta conmemoración, el Archivo de León abrirá sus puertas al público con una visita guiada a sus instalaciones centrada en la temática de esta edición. La actividad permitirá conocer de cerca el funcionamiento interno del centro, la conservación documental y el valor histórico de los fondos que custodia.

La gran referencia artística del mes en León será el Musac, que estrenará un nuevo ciclo de exposiciones con tres propuestas que refuerzan su apuesta por el arte contemporáneo y la creación actual. La primera de ellas será Lugar del elogio, una muestra dedicada al pintor Carlos León. Junto a ella podrá visitarse Pabellón de escultura: refugio e intemperie, una gran instalación de la artista Ana Laura Aláez. La tercera novedad será Casi sistemas, una exposición integrada por fondos de la Colección Musac que reúne obras de doce artistas internacionales. Además, seguirán las exposiciones y actividades culturales habituales.