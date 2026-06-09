Vuelve Olmedo Clásico con el leonés Germán Vega García-Luengos

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, participó ayer en la presentación del vigésimo Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero, Olmedo Clásico, que se celebrará del 17 al 26 de julio en la localidad vallisoletana de Olmedo.

Santonja destacó «el apoyo constante de la Junta al Festival Olmedo Clásico, una cita imprescindible en las artes escénicas a nivel nacional durante estos veinte años de historia, que lo han convertido en un referente para todos los amantes del teatro y de lo clásico». Según ha señalado el consejero «el Festival, que el pasado año alcanzó los 7.500 espectadores, celebra su vigésimo aniversario con una destacada programación que mejora y supera en calidad las programaciones anteriores».

En este sentido, Santonja ha señalado que «el vigésimo Festival contará con diez días de duración y trece espectáculos, a los que se sumarán otras actividades que contarán con la participación de primeras figuras de los distintos campos implicados en la representación y estudio de los clásicos».

Este año, del 17 al 26 de julio, además de los trece espectáculos teatrales, se han programado diferentes actividades paralelas, como son las «Jornadas sobre Teatro Clásico», que tendrán lugar del 20 al 22 julio bajo el título «20 años de clásicos» y el «Curso de análisis e interpretación actoral Fernando Urdiales», del 23 al 25 de julio. Además, se ha organizado una exposición de fotografías de Pío Baruque Fotógrafos, que permitirá revivir algunos de los grandes momentos de los veinte años del Festival.

Lope de Vega será el invitado principal, como es obligado para celebrar un número tan redondo en la Villa del Caballero. Y no hay mejor manera de arrancar que con El caballero de Olmedo, puesta en escena por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, con versión y dirección de Laila Ripoll. Otros dos espectáculos ensalzarán al Fénix de los Ingenios: La dama boba y La vengadora de las mujeres.