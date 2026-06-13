El urogallo cantábrico sobrevive al borde de la extinción, pero este pueblo de León permite descubrirlo sin molestarlo

Caboalles de Arriba, en el valle de Laciana, alberga el Centro del Urogallo y uno de los enclaves clave para divulgar la conservación de la especie.patrimonionatural.org

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No hace ruido, casi nunca se deja ver y su desaparición sería una de esas pérdidas que cambian para siempre el sonido de un bosque. El urogallo cantábrico vive una situación límite en España, pero en un pequeño pueblo de León existe un lugar donde acercarse a su historia sin invadir su territorio ni molestar a una especie que necesita silencio, bosque y protección.

Ese lugar es el Centro del Urogallo, situado en Caboalles de Arriba, una localidad del municipio leonés de Villablino, en pleno entorno de Laciana y del Alto Sil. Según Turismo de Castilla y León, el centro ofrece una visión general del parque y de sus posibilidades de visita, con una producción audiovisual que recorre «al compás de las estaciones» la vida y la naturaleza del Valle de Laciana, donde destacan el oso pardo y el urogallo cantábrico.

El macho de urogallo destaca por su gran tamaño, su plumaje oscuro y su característico comportamiento nupcial.ebd.csic.es

Urogallo cantábrico en León: el ave que está en situación crítica

El urogallo cantábrico no es simplemente un ave rara. Es uno de los grandes símbolos de los bosques de montaña y también una de las especies que mejor explican hasta qué punto un ecosistema puede deteriorarse en silencio. SEO/BirdLife lo clasifica como «En Peligro Crítico» y recuerda que el urogallo común ha sufrido en España uno de los declives más acusados entre las aves, especialmente en el área cantábrica.

Los últimos datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estiman la población cantábrica en 209 ejemplares en 2024, frente a los 191 calculados en 2019. El dato supone un leve aumento, pero el propio MITECO advierte de que aún queda «un largo y complejo camino» para alejar al urogallo del riesgo de extinción, porque apenas sobreviven dos centenares de individuos en la Cordillera Cantábrica.

Mientras el centro de Caboalles de Arriba tiene un carácter divulgativo y permite comprender el hábitat, la biología y la delicada situación del ave a través de exposiciones, audiovisuales y visitas guiadas, el Centro de Cría del Urogallo Cantábrico de Valsemana está orientado a la conservación científica y a los programas de cría en cautividad impulsados para intentar frenar la desaparición del urogallo cantábrico.

Expertos trabajan en la conservación del urogallo cantábrico, una especie catalogada en situación crítica en España.quebrantahuesos.org

Urogallo cantábrico en Caboalles de Arriba: el centro para conocerlo sin invadir el bosque

La clave del Centro del Urogallo de Caboalles está en permitir acercarse a una especie extremadamente vulnerable sin convertir su hábitat en un reclamo turístico invasivo. La instalación se encuentra en la calle Real de Caboalles de Arriba y, según Patrimonio Natural de Castilla y León, está situada en el noroeste de la provincia de León, cerca de Villablino.

El recorrido explica el Alto Sil, sus bosques, su geología, sus pueblos y su fauna. En la sala dedicada a «Bosques, urogallos y osos», Patrimonio Natural describe una reproducción de un cantadero, con un gran roble bajo el que un urogallo corteja a la hembra, mientras el visitante escucha sonidos del bosque. Es una forma didáctica y responsable de comprender el comportamiento del ave sin perseguirla en la naturaleza.

El centro también cuenta con un voladero visitable bajo reserva previa y con guía, según Turismo de Castilla y León. Las visitas se organizan cada 45 minutos, con aforo máximo de 20 personas, y es imprescindible reservar por teléfono.

El Centro del Urogallo permite descubrir el hábitat del Alto Sil, la fauna de Laciana y la delicada situación del urogallo cantábrico.Turismo Castilla y León

Urogallo cantábrico y Alto Sil: por qué León es clave para su futuro

El urogallo cantábrico conserva buena parte de sus últimos refugios en la montaña leonesa y asturiana. El MITECO señala que la estimación de 2024 identificó 117 machos y 92 hembras en la población cantábrica, una estructura todavía muy frágil para una especie que depende de bosques maduros, tranquilos y bien conservados.

Caboalles de Arriba funciona como una puerta de entrada a un paisaje que va mucho más allá del turismo convencional. El visitante no solo descubre un animal espectacular por su comportamiento nupcial y su carácter esquivo, sino también una cultura de montaña ligada a las brañas, los robledales, el río Sil y una forma de vida que ha convivido durante siglos con la naturaleza.