La danza para en La Bañeza

Publicado por Ismael G. Manjón Creado: Actualizado:

La Bañeza acoge esta noche el festival 'Danza en el Camino' con tres propuestas internacionales que transformarán la Plaza Mayor en un gran escenario al aire libre La Plaza Mayor, junto a la Iglesia de Santa María, será escenario este domingo, a las 21:00 horas, de la segunda parada leonesa de la octava edición de 'Danza en el Camino', un festival que une creación contemporánea, patrimonio y Camino de Santiago con compañías y artistas de Taiwán, Italia, Costa Rica y España. La Bañeza recibirá esta noche una de las citas culturales más singulares del verano con la llegada de la octava edición de 'Danza en el Camino', el festival itinerante que convierte algunos de los enclaves patrimoniales más representativos del Camino de Santiago en escenarios para la danza contemporánea. Tras su estreno en la provincia de León en Mansilla de las Mulas, el ciclo hará escala este domingo, 12 de julio, a las 21:00 horas, en la Plaza Mayor, junto a la Iglesia de Santa María, donde el público podrá disfrutar de tres espectáculos que reúnen a creadores internacionales y nacionales.

El festival, coorganizado por la Junta de Castilla y León y Cidanz Producciones, mantiene su apuesta por acercar la danza contemporánea a todos los públicos, llevando las artes escénicas fuera de los teatros y acercándolas a espacios históricos y urbanos cargados de simbolismo. La iniciativa vuelve a convertir el patrimonio en parte esencial de la experiencia artística, estableciendo un diálogo entre la arquitectura, la historia y el movimiento. La programación prevista para esta noche reúne tres propuestas de gran calidad artística y procedencias muy diversas, que ofrecen distintas miradas sobre el viaje, la memoria, las relaciones humanas y la transformación.