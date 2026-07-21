Por amor a la tradición

El músico leonés Fran Allegre tocando el violín en uno de sus conciertos.dl

Publicado por Claudia Melcón Creado: Actualizado:

El leonés Fran Allegre es un heraldo de ecos y melodías pasadas. Es un músico, luthier (persona que se dedica a reparar o construir instrumentos musicales de cuerda), artesano, investigador etnográfico y escritor que ha dedicado veinte años de su vida a la recuperación, preservación y promoción de la herencia musical tradicional de la provincia.

En la línea de esta recuperación cultural, Allegre realizará un concierto gratuito en El Palacín de León mañana a las 7 y media de la tarde. El recital es parte del ciclo de música folk y tradicional ´Música por los rincones`, que celebra ya su segunda edición.

Esta serie de conciertos se enmarcan dentro del Festival de Verano ´León, Cuna del Parlamentarismo`, organizado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, una iniciativa que asume la misión de refrescar de cultura las noches veraniegas de la ciudad.

El concierto con el que Allegre deleitará al pueblo leonés mañana engloba música folk y tradicional de las comarcas leonesas así como de composición propia.

Las notas musicales emergerán de ocho instrumentos manufacturados por el propio Allegre, al que añade el violín, la excepción que no ha sido elaborada por él.

Es un músico autodidacta salvo en la chifla y en el tamborín; los secretos de estos dos instrumentos le fueron revelados a través de su maestro, el tamboritero Lucas Simón de Abajo.

Allegre es miembro fundador del grupo folk leonés ´Sueñu na viega`, creado en 2003

La montaña vive en la música de Allegre, literalmente. El artista recolecta madera de los montes leoneses, a partir de la cual crea chiflas en varias afinaciones, tamborines, gaitas leonesas en tres afinaciones, rabeles, zanfoñas, pitos, arpas, pandeiros cuadrados y panderetas. También es autodidacta en su labor artesana, con una enseñanza propia basada en la experimentación.

No solo se limita a crear sino también a experimentar: investiga constantemente la reforma y mejora de dichos instrumentos en diseños o afinaciones. Allegre goza de una mirada con perspectiva histórica de la que se sirve para hacer reproducciones inspiradas en instrumentos antiguos o tradicionales.

Estos instrumentos creados por sus manos aportan matices especiales a los temas que él graba para personas mayores, con efectos, grabaciones en directo a partir de pistas de melodías adornadas con nuevas creaciones y su voz. Igualmente, recolecta composiciones tradicionales leonesas mediante estudio de campo y las difunde.

´Música por los rincones` proseguirá su programación con ´Vamos al baile a contar historias` de Trébole, los días 14 y 29 de agosto en las Casas de Cultura de Trobajo del Cerecedo y Oteruelo de la Valdoncina, respectivamente.