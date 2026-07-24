El colombiano Nicolás Peña Posada, autor de Cartografía lunar, gana la edición número VII del Premio de Poesía "Fundación MonteLeón"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La edición número VII del Premio de Poesía "Fundación MonteLeón" ya tiene ganador. Se trata de Nicolás Peña Posada (Bogotá, 1991), autor del poemario Cartografía lunar.

La obra resulta premiada porque el Jurado Calificador entiende que “supone un trabajo poético de una originalidad destacable en el tema y su transformación hacia lo poético. Desarrolla una narrativa poco usual en torno a la exploración y la explotación como símbolos de la voracidad actual. Maneja un lenguaje bien empastado entre la terminología técnica, el registro conversacional y la conducta poética. Hay múltiples capas en su discurso que incitan a la reflexión, al descubrimiento y la crítica; hacen que lo conmovedor y lo desenfadado naveguen con buen equilibrio. Es un viaje animal hacia el destino de lo humano que exquisitamente ha logrado conocer los resquicios morales de un "descubrimiento" humano como es la exploración del espacio”.

Nicolás Peña Posada (Bogotá, 1991) es docente universitario y tallerista de escritura creativa en Idartes. Es editor en la editorial independiente Totuma Libros y codirector del colectivo Danielito Bang. Además, forma parte del grupo de rap Amigos Imaginarios.

Ha publicado los poemarios No sabía que teníamos en común pisar hojas secas (2024), El marrano (2022), Tardes de domingo (2022) y La abuela nunca llora cuando corta las cebollas (2020). Asimismo, obtuvo una mención de honor en el Concurso de Poesía Tomás Vargas Osorio con el libro Los desiertos del hambre y ha sido finalista en diversos certámenes nacionales e internacionales.

En la presente edición, el jurado del Premio de Poesía estuvo compuesto por Rafael Saravia, Matteo Lefebre y Laura Soto Sobejano. La Fundación recibió 1.187 poemarios procedentes de más de 44 países, lo que supone un récord de participación histórico.

La entrega del premio, dotado con 6.000 euros y 25 ejemplares de la primera edición del poemario ganador, que será publicada por la Fundación MonteLeón, tendrá lugar durante el último trimestre del presente año.