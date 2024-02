Borja Valle afrontará su primer clásico provincial

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Borja Valle será el único representante de la Deportiva en el derbi. Aunque en categorías inferiores ya tuvo opción de jugarlo, éste será el primero oficial con el plantel principal. Aunque Borja ya tiene 31 años, le ha pasada en el terreno de juego como a tantos jóvenes aficionados que ronden o no lleguen a los 20 años. Borja salió de la Deportiva con 19. Cuando recaló en el primer equipo, los derbis dejaron de jugarse. La Deportiva ascendió a Segunda División y la Cultural bajó a Tercera. Luego el futbolista dejó la entidad berciana y no regresó hasta hace mes y medio. Desde su vuelta, Borja Valle ha participado en seis partidos, saldados con tres triunfos, dos empates y una derrota. Ha participado en unos cuantos goles, marcando incluso uno de ellos. Volviendo al asunto de los jóvenes, dado que desde la temporada 2009-2010 sólo se han visto las caras en dos campañas más la actual, casi es un encuentro más, es decir, no han vivido la tradición de los derbis. Borja Valle será el futbolista que enarbole la bandera de El Bierzo en este derbi, pero también Yuri, que tras década y media e n la SDP ya es considerado un berciano más. De hecho, es Hijo Adoptivo de El Bierzo.

Partidos amistosos



Borja Valle jugó dos derbis contra la Cultural en pocos días. Fue a principios de agosto del 2011. Unos me ses antes había debutado con el primer equipo de la mano de Carlos Granero y la formación blanquiazul acabó dando el salto a Segunda División. En la pretemporada estaban insertadas tanto la Copa Castilla y León como la Copa Diputación. En la primera de ellas el equipo berciano venció 0-1 en partido de la I fase (liguilla), mientras que una semana después se llevó el trofeo provincial en un triangular en el que jugaron los dos rivales de este domingo y el Huracán Z. Ambos se impusieron al cuadro trepalense y en el cara a cara, a pesar de adelantarse la Cultural, la Ponferradina remontó y venció 1-2. Borja Valle tuvo protagonismo en esos choques.

Entrenamiento

La recuperación de Ernesto y de Pol Llonch para el choque de pasado mañana casi se da por descontada, pues tanto ayer como el miércoles se ejercitaron ya al ritmo del resto del equipo. En cuanto a Raúl Dacosta, ayer ya entrenó un poco con el equipo, pero muy poco. Podría llegar a entrar en la convocatoria. Hoy habla Íñigo Vélez de Mendizábal en conferencia de prensa y podría aclarar algo en cuanto a la situación del ourensano.

En breve

Árbitro. El moañés del Comité Gallego Daniel Pastoriza Iglesias pitará el derbi. Esta temporada ha dirigido el Cultural 0-Atlético Osasuna Promesas 2 y el Deportiva 1-Rayo Majadahonda 0.

Hacia León. La expedición deportivista saldrá el domingo hacia la capital de la provincia a las 11.00 horas desde El Toralín.