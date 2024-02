«Estoy en mi mejor momento y ojalá pueda extenderlo a los Juegos»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Le'on Verificado por Creado: Actualizado:

Marta García Alonso está disfrutando a sus 26 años de su mejor momento deportivo. Eso nadie lo duda. Y para prueba nada menos que tres récords de España (2.000, 3.000 y 5.000 metros) pulverizados en apenas unas semanas. Un logro al que la leonesa, sin duda la mejor atleta española del momento, ha puesto la guinda con el reciente título de campeona nacional de los 3.000 metros en una carrera que dominó de principio a fin.

—¿Te esperabas todo lo que estas consiguiendo en este inicio de año?

—La verdad es que nunca sabes lo que puede pasar. Trabajas para dar cada día un paso adelante pero hay factores como el de las lesiones que no puedes controlar. Mi filosofía es trabajo, trabajo y trabajo. Es algo que llevó haciendo desde hace muchos años. Lo que consigues no es algo que te puede llegar de sopetón. Lo que pasa es que ahora todas las condiciones buenas que podían darse se están produciendo. La salud me respeta, he podido ir a Estados Unidos a correr con las mejores...

—¿Se puede decir que a tus 26 años estamos disfrutando de la mejor Marta García como atleta?

—Hasta ahora, aunque espero no quedarme ahí, se puede decir que me encuentro en mi mejor momento de mi carrera tanto a nivel deportivo como personal. Y con la mirada puesta no sólo en el presente, también en el futuro.

—Y con los Juegos de París a apenas cinco meses vista.

—Son cada cuatro años y para un deportista en disciplinas como el atletismo se puede decir que es la cima. Para mí es un objetivo por el que estoy trabajando. Cuando en 2022 acabé la carrera de medicina ya pensaba en poder estar en París. Y ojalá no pase nada raro como pueden ser las lesiones que me impida trabajar para viajar a ellos representando a mi país.

—Antes en tu agenda aparecen otros retos como puede ser la Reunión de Madrid de esta semana e incluso el Mundial de Glasgow para el que a buen seguro has hecho méritos suficientes.

—El primero de los casos es seguro pero en el del Mundial aún no lo sé. Me haría mucha ilusión pero tal vez la planificación no vaya por ese camino. Todo se verá.

—Llevas ya unos años brillando en las pruebas de medio fondo pero tal vez ha sido en el último año y medio cuando has dado un salto hacia adelante que en los últimos meses parece que han sido incluso varios. ¿A qué se debe?

—Antes compaginaba el atletismo con mi carrera y eso a veces te lleva a tener que priorizar algunas cosas y también no centrarte exclusivamente en otras. Ahora la situación ha cambiado. Me he incorporado a un grupo de trabajo como es OAC Europa con un entrenador nuevo como Thomas Dreissigacker. Eso me ha hecho que pueda centrarme todos los días del año en el atletismo. Se puede decir que a nivel profesional. Y cuando todo lo enfocas a una cosa es más fácil dentro de lo que supone tener que esforzarte cada día.

—Eres una atleta polivalente que brilla lo mismo en el 1.500 que en el 2.000, el 3.000 o el 5.000. De todas esas distancias, ¿con cual te encuentras mejor?

—En todas disfruto pero si he de ser sincera entre el 1.500 y el 5.000 me quedo con el término medio que son los 3.000 metros.

—Hablamos antes del reto de competir en los Juegos (por resultados cada vez más cerca de su mano). Pero supongo que después de ellos no te quedarás ahí. Que veremos a Marta García con nuevos objetivos.

—Claro que sí. Un día escuché a un entrenador decir que ‘los Juegos vienen y se van’. Para mí París en un reto y una ilusión. Y creo que me llegan en una edad estupenda para afrontarlos. Pero luego vendrán otras metas. Eso sí, lo importante es ir paso a paso y acometer cada objetivo con trabajo y con la mejor preparación posible no sólo para alcanzarlo, también para que el resultado sea el mejor posible.

—Un camino a París que lo estás allanando con tus logros.

—No quiero que me pille el toro. Los criterios para estar en los Juegos son siempre exigentes como tiene que ser. Y por eso no quiero dejar todo para el final porque a veces hay situaciones que no controlas y descabalgan todo. Por eso trabajo desde hace tiempo para que cuanto más pronto mejor se puedan abrir las puertas para disputarlos.

—Y tu lo has hecho de par en par con tus resultados y esa amplia nómina de récords.

—Para mí esos récords son la consecuencia de la exigencia que te marca el trabajo diario y el esfuerzo que pones en ello.

—¿Ya has decidido con qué distancia esperas competir en la cita olímpica?

—Sí, los 5.000 metros. En esa distancia creo que puedo ser más competitiva y poder optar a meterme en la final. Luego si lo logro ya se verá si puedo incluso mejorar lo planificado.

—Tus logros se viven en León muy intensamente. ¿Cómo lo sientes?

—Llevo sangre leonesa en mis venas por parte de mi padre y de mi madre. De La Virgen del Camino y de Santa Olaja de la Ribera. Por eso, cada vez que puedo, me busco unas horas, un día o alguno más siempre que la situación lo permita para viajar a esa maravillosa tierra y disfrutar. También para recargar las pilas.

—Hablando de su entrenador. Desde el 2022 estás con Thomas Dreissigacker. ¿Qué ha supuesto para ti?

—Dar un paso hacia adelante. Me está ayudando mucho a conseguir alcanzar ciertas metas y a crecer deportivamente. Como antes hizo Uriel del Reguero al que debo agradecerle también muchas cosas. Con Thomas estoy logrando éxitos y creo que aún puedo mejorar mucho más.

Cita olímpica «Mi objetivo es competir en los Juegos y meterme en la final de los 5.000. Luego allí ya se verá»

Presume de sus raíces «Llevo a León en la sangre. Mi padre y mi madre son de La Virgen del Camino y Santa Olaja de la Ribera»

Esfuerzo y recompensa «Lo que estoy logrando no es por casualidad sino por todos los años pasados de trabajo»