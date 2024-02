Sigue el partido Ponferradina-Real Sociedad B, minuto a minuto

El Toralín sigue esperando un triunfo convincente, una buena alegría, y hoy podría ser el día. Desde el 3 de enero, en el choque contra el Arenteiro, la Deportiva no gana en casa (dos empates desde entonces). Desde las 18.00 horas recibe a un Real Sociedad de Fútbol B que no gana desde el 26 de noviembre y que es el peor equipo del 2024. Dado que el Club Gimnàstic juega mañana ante el Teruel, un triunfo berciano supondría que dormiría líder.

Leal es titular en el centro de la zaga y la otra novedad es la entrada de Yeray en el extremo derecho, con lo que Cerdà se mantendrá en el izquierdo.

La Real presenta cuatro novedades en el once con respecto al de la pasada semana ante el Sabadell: Dadie, Fiabema, Jon Martín y Mikel Rodríguez.

Alineaciones:

SD Ponferradina (4-2-3-1): 1 Andrés Prieto; 17 Carrique, 22 Andújar, 15 Leal, 3 Nil Jiménez; 16 Markel Lozano -c-, 6 Igbekeme; 21 Yeray, 9 Borja Valle, 14 Josep Cerdà; 5 Longo.

Convocatoria: 2 Ale Díez, 8 Pol Llonch, 10 Yuri, 12 Clavería, 13 Ángel Jiménez -ps-, 18 Brais Abelenda, 19 Andoni López.

DT: Íñigo Vélez de Mendizábal.

Real Sociedad “B” (4-4-2): 1 Ayesa; 4 Peru Rodríguez, 17 Jon Martín, 5 Cantero, 23 Unax Agote; 6 Gorrotxategi, 10 Goti, 20 Mikel Rodríguez, 19 Azkune; 7 Dadie, 9 Fiabema.

Convocatoria: 3 Zoilo, 14 Camara, 15 Astigarraga, 16 Lebarbier, 27 Ochieng, 28 Orobengoa, 29 Beitia, 30 Olasagasti -ps-, 31 Mariezkurrena.

DT: Sergio Francisco.

Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (Asturias); auxiliares: Rubén Vázquez Penas y Alaiz Gutiérrez Martino; cuarto árbitro: Guillermo García Presa.

46'. No hay cambios.

45' Descanso. El marcador no se ha movido en El Toralín.

No se pita nada

18:11

Córner para la Real

11'. Caida de Azkune en el área que el árbitro no considera penalti. Primer córner para el conjunto realista. No remató por poco Jon Martín en el córner tras no salir Prieto.