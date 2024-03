La Deportiva no encuentra el camino

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva culmina un horrible mes de marzo que le aleja de forma definitiva de la pelea por el ascenso y que siempre de preocupación al deportivismo, toda vez que empieza a verse la posibilidad real de que cueste entrar en el play off de ascenso. El equipo no se levanta de los golpes y la caída no parece tener fondo. Ayer, cuarto partido seguido sin marcar y un 0-1 ante un rival directo que también se aleja y se lleva el golaverage.

Finalmente Longo entró en el once, que fue el mismo de la semana anterior, salvo con la novedad de Kevin Sibille, que volvió a un once tras casi tres meses, en detrimento de Leal. El equipo visitante presentó las novedades de Montalvo por Gorostidi en el mediocentro, Mula por el lesionado David Concha y Marc Fernández por Andy Escudero. Los dos equipos dibujaron sendos 4-4-2.

La Deportiva empezó fuerte y tuvo dos ocasiones clarísimas en los primeros minutos, pero luego se fue diluyendo y aunque siguió dominando, el equipo se volvió muy plano y bastante previsible.

Sólo iban cuatro minutos y un cambio de juego de Claveria a Carrique siguió con avance de éste, que apuró línea de fondo, realizó un pase atrás en el área y Yeray intentó ajustar a la escuadra, pero se le fue el balón ligeramente alto. Poco después Longo cayó en el área sin que el árbitro considerase infracción. Y en el minuto siete, otra ocasión muy clara. Yeray robó en la frontal, dejó a Clavería, éste a Yuri y con todo a favor, mandó muy alto.

El equipo blanquiazul estuvo firme atrás, aunque algún error en pases al sacar el balón estuvieron a punto de costarle un disgusto. De hecho, el Club Gimnàstic gozó de dos buenas opciones y ambas entre palos. Primero, un tiro duro y raso de Jaume Jardí que sacó con una gran mano abajo Prieto. Y después, un mal despeje de Clavería en la frontal del área, empalma Jaume Jardí y saca a córner con una gran parada a mano cambiada Prieto, evitando el 0-1. Antes de esto Kevin Sibille se había cruzado en el área ante Mula cuando éste había recibido en posición prometedora en el área e iba a encarar al arquero deportivista.

Carrique también realizó un intento en el que no tuvo suerte, lo mismo que Kevin Sibille en el remate de un córner en el primer palo.

El segundo tiempo empezó con un jarro de agua fría, justo cuando acababa de parar de llover. Mula puso un balón raso en el área que no parecía entrañar peligro, pero el cuero se paseó entre toda la defensa y llegó al segundo palo, donde Marc Fernández sólo tuvo que empujar a gol libre de marca.

A partir del tanto rival, la Deportiva fue un querer y un no poder. Muy pocas ideas, todas las acciones muy deslavazadas y el rival supo parar el partido de forma continua, llegando casi a triplicar las faltas del cuadro local y llegando a cerca de 30, la gran mayoría en el segundo acto.

Juanfran metió a Ernesto Gómez y a Pol Llonch para intentar cambiar la dinámica del equipo. El extremo se situó como tal en la derecha, pasando Yeray a la izquierda y Borja Valle a la punta.

Yeray, el mejor del equipo y único lúcido a la hora de buscar el área y centrar, lo intentó en un rechace que empalmó con potencia, aunque el balón le salió muy centrado, fácil para Varo. Longo también remató alto un centro y estuvo a punto de llegar a otro centro de Ernesto Gómez desde línea de fondo, aunque Varo llegó a tocar con la yema de los dedos y evitar el cabezazo.

El equipo catalán reforzó el centro del campo y también la defensa, pasando a una defensa de cinco.

Clavería remató sin dejar caer el balón y Juanfran decidió sacar a Álex Costa en punta por Borja Valle. Longo le quitó un balón a Andújar cuando éste estaba en mejor situación para rematar en el área.

En el minuto 81 pudo sentenciar el Club Gimnàstic. Un error de Kevin Sibille le permitió a Godoy llevarse el balón, pero el balón picado ante Prieto se le fue alto. También Joan Oriol cruzó en exceso en una llegada clara en la que pudo hacer el 0-2.

Las tres mejores ocasiones de la Deportiva llegaron en tiempo de prolongación. Primero, un zurdazo de YEray desde fuera del área que se fue a las manos del arquero. Después Prieto subió a rematar un córner y lo hizo con la cabeza, pero el balón salió demasiado centrado y atrapó Varo. Y en la última acción del encuentro un centro de Yeray lo remató a bocajarro Andújar y salvó Varo cuando se cantaba el empate.