La Cultural se lía en Las Gaunas

La Cultural perdió una buena oportunidad de seguir cerca de los puestos de play off de ascenso después de no poder pasar del empate sin goles en Las Gaunas ante el Logroñés (0-0) en partido correspondiente a la trigesimoprimera jornada de Liga del grupo I de la Primera Federación. Tras este resultado, el equipo leonés sigue sexto con 49 puntos y se queda a cuatro puntos de la quinta plaza en poder de la SD Ponferradina. Los de Raúl Llona no supieron sacar ventaja de la superioridad numérica en la segunda mitad tras la expulsión de Ezkurdia y fueron incapaces de crear ocasiones claras de gol.

Este duelo en el estadio Las Gaunas presentó a una Cultural con la moral recuperada después de romper la pasada jornada una mala racha de diez partidos sin ganar tras vencer en el Reino de León al Lugo por 2-0, devolviéndole la ilusión para seguir peleando por los puestos de play off de ascenso. Sin embargo, los leoneses eran sabedores de que no podían bajar la guardia tras la victoria lograda esta jornada por sus principales rivales en esta lucha, el Celta, cuarto clasificado, que venció en casa al Osasuna B por 4-1, y la SD Ponferradina, quinto en la liga, que conseguía la victoria en el campo del colista, Rayo Majadahonda, por 0-1. Este encuentro reunió muchos alicientes como el regreso a la que fue su casa durante tres temporadas del actual técnico de la Cultural, Raúl Llona, y de Calderón, que también militó en las filas del club riojano. Como principales novedades, el bloque leonés llegó a este partido con la ausencia obligada por sanción del defensa Fornos, que cumplía el ciclo de cinco tarjetas amarillas y de Guitián por lesión.

Por su parte, el Logroñés llegó a este enfrentamiento con la necesidad imperiosa de ganar para no complicar sus opciones de lograr la permanencia en la categoría. Los riojanos llevan ya catorce encuentros consecutivos sin conocer la victoria y con Aitor Larrazabal, como tercer inquilino en el banquillo, y encargado de sacar a flote a este equipo. El Logroñés se presentó a este encuentro con la baja de Trespalacios por acumulación de tarjetas.

El Logroñés salió mejor plantado y dominando el partido ante una Cultural que comenzó con algunos desajustes defensivos, que permitieron a los locales disponer de alguna llegada con peligro. El lateral zurdo visitante Álvaro tuvo problemas por su banda para sujetar por banda derecha a Óscar Fernández. Precisamente, el interior riojano a punto estuvo de marcar, pero su control dentro del área lo despeja la defensa visitante a los 7 minutos.

Los locales volvieron a crear problemas a la defensa rival con un centro desde la derecha de Murúa al centro del área, donde apareció Manny para realizar un gran cabezazo, al que respondió con una gran intervención de Bañuz, que desvió a córner. Sin embargo, la Cultural estiró líneas y casi consiguió adelantarse en el marcador a los 11 minutos en un saque de banda botado en la zona derecha, Aléix Coch peinó de cabeza al segundo palo, donde apareció Aarón Rey para rematar de cabeza rozando el poste. El Logroñés respondió en la otra portería en una internada por banda derecha que acabó con un centro medido que remató de cabeza Manny desviado a los 23 minutos.

El equipo leonés consiguió frenar el empuje inicial del Logroñés y comenzó a tener más la posesión del balón. En el tramo final de la primera mitad, los chicos de Raúl Llona tuvieron dos buenas oportunidades para adelantarse en el marcador. Dorian recibió un pase entre líneas, se internó en el área y su disparo cruzado salió rozando el poste a los 30 minutos. De nuevo, lo intentaron los chicos de Raúl Llona en un balón que recibió Álvaro en la banda izquierda y su pase al segundo palo, lo remató Martín Solar en posición forzada, saliendo el balón fuera a los 36 minutos. Al filo del descanso, el defensa visitante Aleix Coch sufrió un aparatoso choque con el portero Bañuz y tuvo que ser atendido por la asistencia médica, aunque finalmente se pudo recuperar. Al final de la primera parte se llegó con empate sin goles.

Tras el paso por los vestuarios, la Cultural casi sorprende de salida en un centro-chut de Calderón que se estrelló en el lateral de la red. El juego no mejoró mucho por parte de los dos equipos, sin que hubiera llegadas claras de peligro. No había claridad de ideas en ataque. El signo del partido pudo cambiar en favor de la Cultural después de la rigurosa expulsión del local Ezkurdia, quien realizó una entrada a Guillermo y el colegiado interpretó que cortaba una ocasión manifiesta de gol a los 65 minutos. Sin embargo, los de Raúl Llona no supieron sacar ventaja de esta superioridad. De hecho, el equipo riojano pudo adelantarse en el marcador a los 74 minutos en un disparo de Castellano que sacó providencial el portero Bañuz. Los minutos pasaban y la Cultural era incapaz de perforar la portería rival. Kevin Presa lo intentó con un remate de volea que se marchó fuera a los 86 minutos. El partido acabó con empate sin goles y la Cultural pierde una buena oportunidad de seguir cerca de los puestos de play off de ascenso.