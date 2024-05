La Cultural no tiene gol y lo paga

La Cultural no pasa del empate sin goles ante el Real Unión y complica su clasificación para disputar el play off de ascenso a Segunda División. La eficacia en ataque volvió a ser la asignatura pendiente de un equipo que carece de pólvora arriba. Sin gol, no hay paraíso y tampoco fase de ascenso, salvo que el máximo rival provincial falle frente al Cornellà este domingo. Sólo le restan tres jornadas más a los de Llona.

Desde el día 6 de noviembre, frente al CD Lugo en el Anxo Carro (0-3), el equipo leonés no ha ganado a domicilio.

Durante el primer acto, la Cultural llevó la iniciativa en el juego. Los de Raúl Llona, renovado esta misma semana, buscaron hacer daño en la portería de Irazusta, sobre todo a través de Carlos Calderón, con algunas acciones que no acabaron en las mallas contrarias en unas ocasiones por la falta de puntería y en otras por el buen hacer de la defensa local, además del cancerbero irundarra.

El cuadro local, por su parte, apenas llegó con excesivo peligro. La más clara, en una salida en falso del portero Amigo que sacó el balón finalmente Rodri Suárez del área. Después, Calderón lo intentó de nuevo, pero su remate salió muy cerca del palo derecho de la portería del Real Unión.

El equipo leonés saltó al campo con el único propósito de sumar los tres puntos en juego para engancharse definitivamente a la zona de play off. Los mediocentros Barri y Bicho tomaron el balón y dominaron el juego en la zona de creación. Apertura a ambas bandas, sobre todo a la de Carlos Calderón, que buscó servicios al ataque, aunque sin tino en la portería de Irazusta.

Hasta que llegó el minuto 15 de partido cuando Berto se quedó solo ante el cancerbero local, pero en el uno contra uno no acertó a meter el cuero en las mallas de su portería.

La mejor versión del equipo de Llona volvió a ponerse de manifiesto, aunque con el mal de la falta del gol de toda la temporada. Gozó de otra clara oportunidad Rodri Escudero, pero no acertó a alojar el balón a las redes.

Sin más opciones de gol ni otras acciones más destacadas se llegó al intermedio sin goles en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, el cuadro culturalista partió la segunda mitad con el afán de conquistar un triunfo necesario. El centro del campo del conjunto leonés volvió a imponerse al del Real Unión, con llegadas por banda como mejor método futbolístico para llegar al gol.

Después de algunos minutos en los que el conjunto culturalista discutió el balón en el centro del campo al Real Unión, con el local Rivero como máximo engarzador del juego irundarra, Barri y Bicho volvieron a tomar el control del juego, con dos acciones clarísimas de gol de Aarón Rey y Rodri Escudero, que se perdieron en el limbo. El encuentro, a continuación, entró en un ida y vuelta que no beneficiaba en nada a los de Llona. Y más cuando el exculturalista Alberto Solís envió el balón al exterior de la red, que había parecido gol local.

Con el marcador sin goles, entró en el campo todo el arsenal ofensivo de la Cultural. Guillermo, Fabio, Dorian, Luis Bilbao. El cuadro leonés se volcó en el área rival, pero las ocasiones creadas no fueron de nuevo aprovechadas. La falta de gol es alarmante.