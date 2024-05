A la Cultural se le va el play off

Fútbol | Primera Federación

El equipo leonés no pasó el sábado del empate sin goles ante el Real Unión en el Stadium Gal y complica su clasificación para disputar el play off de ascenso a Segunda División. Y más después de la victoria final de su máximo rival provincial, la SD Ponferradina, en el Municipal de Palamós-Costa Brava (0-1). Ya son cuatro los puntos de desventaja de los de Llona a falta de nueve por dirimir en las tres últimas jornadas.

El entrenador de la Cultural, Raúl LLona, reconoció que merecieron mejor suerte en el partido ante el Real Unión, aunque se mostró satisfecho por el rendimiento de sus jugadores: «Me fui con la sensación de que hicimos un partido para ganar los tres puntos, pero la falta de acierto rematador nos impidió lograr la victoria. Desde el minuto 1 jugamos con las ideas claras y demostramos que fuimos a por el partido y conseguimos encerrar a nuestro rival».

«Maduramos el partido, estuvimos muy atentos en las vigilancias para que no nos pudieran transitar y nos consiguieran sorprender en alguna pérdida. Excepto un error que cometimos en la segunda mitad, en el resto tuvimos el partido totalmente controlado», prosiguió el preparador riojano.

Llona valoró como negativo el resultado de empate a cero goles cosechado en Irún: «La lectura que hice de ese empate fue negativa, porque hicimos un partido para ganar y esa falta de acierto nos limitó y nos privó sumar los tres puntos».

Tras completarse la jornada este domingo, los de Llona se encuentran más lejos de meterse en la zona de fase de ascenso a Segunda División. Tres partidos por delante, con nueve puntos fundamentales por dilucidar, aunque el conjunto culturalista tiene la obligación de hacer pleno y no dependen de sí mismos.

El entrenador del Real Unión de Irún, Fran Justo, valoró de manera positiva el empate logrado en casa ante la Cultural: «El punto lo considero como bueno porque en este partido influyeron muchos factores, entre ellos que delante teníamos un rival que se jugaba mucho y que venía de ganar a un gran rival como el Nàstic de Tarragona. También hay que tener en cuenta que cada punto que se logra puede ser determinante para lograr tu objetivo. Teníamos respeto a este partido. Sabíamos que debíamos que mantener el orden y la estructura. Ellos tuvieron sus opciones para marcar, como nosotros las nuestras. Este punto hay que considerarlo como bueno. Si conseguimos ganar la próxima jornada a la SD Ponferradina en El Toralín», añadió el técnico irundarra.

Justo reconoció que su equipo está vivo para lo que resta de temporada y en el partido ante los leoneses lo demostraron: «Estamos compitiendo muy bien. El equipo ha dado una gran respuesta ante un gran rival, como es la Cultural».

Sin eficacia en ataque no hay premio. La Cultural sólo saca un empate (0-0) ante el Real Unión y complica su clasificación para disputar el play off de ascenso a Segunda División. La eficacia en ataque volvió a ser la asignatura pendiente de un equipo que carece de pólvora arriba. Sin gol, no hay paraíso y tampoco fase de ascenso. Sólo le restan tres jornadas más a los de Llona para intentar el ‘milagro’ del play off.

El equipo leonés, flojo a domicilio. Desde el día 6 de noviembre, frente al CD Lugo en el Anxo Carro (0-3), el equipo leonés no ha ganado lejos del estadio Reino de León.

El ataque tuvo ocasiones, pero no fue eficaz. El entrenador de la Cultural, Raúl LLona, lo intentó con la presencia de sus futbolistas de ataque sobre el verde. Entró en el campo todo el arsenal ofensivo del equipo leonés. Guillermo, Fabio, Dorian, Luis Bilbao y Martín Solar. Antes alineó de mano a Calderón, Aarón Rey, Escudero y Berto. El cuadro leonés se volcó en el área rival, pero las ocasiones creadas no fueron de nuevo aprovechadas.