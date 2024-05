La pelea por el play off madruga

Publicado por OTERO CONDE León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva quiere dar otro paso hacia el play off, que además podría ser el definitivo. Para ello tiene que ganar desde las 12.00 horas al Real Unión Club en El Toralín y esperar que por la tarde pierda la Cultural ante el Teruel. Tras los partidos adelantados a la tarde de ayer, la Deportiva no podrá mejorar en esta jornada su clasificación, pues tanto RC Celta Fortuna como Club Gimnàstic ganaron a Rayo Majadahonda y SD Logroñés, que ya han perdido la categoría.

Juanfran tiene la ausencia del sancionado Andújar y recupera a Dacosta, aunque no está previsto que participe aún, a Carrique y a Igbekeme. Al margen de la entrada de Kevin Sibille en el once y acaso del referido Carrique, no se esperan muchos más cambios ni en el equipo ni el sistema de inicio del choque con respecto al del pasado domingo en Palamós ante el Cornellà.

En su segunda etapa dentro de la misma temporada en el banquillo txuribeltz, Fran Justo trata de salvar al equipo, que sólo cuenta con un colchón de dos puntos con respecto a la zona de descenso y que no gana fuera desde el 27 de enero. Podría repetir el sistema de cinco defensas que empleó la pasada semana ante la Cultural (0-0), si bien tendrá que introducir al menos un cambio en el eje de la defensa, pues Imanol Baz está sancionado. También se pierde el duelo por lesión Alain Oyarzun, futbolista clave en las acciones de estrategia. Justo señaló la pasada semana la importancia del punto ante la Cultural y podría tomar precauciones para tratar de salir con algo positivo de El Toralín y alejar un poco más al Sabadell, que ayer perdió en Tarazona.

El partido de la primera vuelta acabó 1-1 con goles de Escobar y Brais Abelenda. Fue el último tanto del coruñés. Aquel día debutó Josep Cerdà. Por entonces el equipo vasco peleaba por el liderato.

Dirige el encuentro Antonio Sánchez Sánchez, (Comité Extremeño), árbitro de Don Benito con el que la SDP se ha visto una vez las caras: 0-0 en un choque ante el Real Valladolid B en tierras pucelanas. Llama la atención que en los 12 partidos que ha dirigido en Liga este curso, sólo en tres no se produjo un empate: una victoria local y dos visitantes.

Desde la temporada 2011-2012 no se enfrentan en Liga estos dos equipos, aunque sí lo hicieron en Copa RFEF en la temporada 2016-2017. El duelo en El Toralín acabó sin goles. Son en total siete los precedentes que tiene este duelo, saldados con 2 triunfos bercianos, 3 empates y 2 victorias irundarras. El más importante es el play out de la temporada 1972-1973.

En el resto de la jornada destaca el partido de los dos primeros clasificados. El RC Deportivo y Barcelona Atlètic se miden en Riazor. Si el cuadro coruñés vence, ascenderá a Segunda División. También a lo largo de este día podría quedar muy definido o incluso definido del todo el cuadro de ocho participantes en la fase de ascenso a Segunda División, que arranca el primer fin de semana de junio.

LUTO EN LA DEPORTIVA

Oliva Nieto Prieto, madre del presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, y del consejero Pedro Fernández Nieto, falleció en las últimas horas. La capilla ardiente, por la que ya han pasado miles de personas, se abrió en la tarde de ayer en el nuevo tanatorio La Encina de Ponferrada, mientras que el funeral y entierro tendrá lugar a las seis de esta tarde en la iglesia parroquial de Toral de los Vados. Desde esas páginas nos sumamos al dolor de toda su familia. Antes del entrenamiento de ayer la plantilla guardó un minuto de silencio en el Anexo y hoy se hará lo propio antes del arranque del duelo en el estadio.

Fran Justo: «Será un partido duro, pero vamos a tener nuestras opciones»

El técnico ourensano se refirió así al duelo de este mediodía en El Toralín: «Nosotros nos jugamos muchísimo y ellos también, pero como nos va a pasar con el resto de rivales. La Ponferradina es un equipo que viene de estar muchos años en el fútbol profesional. El objetivo que tiene es volver lo antes posible. Pero nosotros también estamos capacitados para hacer las cosas bien. Sabemos que será un equipo duro, pero estoy seguro de que vamos a tener nuestras opciones. Quedan tres etapas y vamos a por la primera».

Fran Justo. DL

Juanfran García: «Nosotros incluso nos estamos jugando más que el Real Unión Club»

Éstas fueron las palabras de Juanfran en la previa del encuentro: «Nos estamos jugando incluso más que el Real Unión Club. Estamos en casa, queremos ver El Toralín lleno y animando desde el minuto uno. Nos medimos a un rival fuerte, que defensivamente acumula mucha gente atrás y es peligroso en las transiciones, con mucha velocidad por fuera. No sé si va a plantear un partido muy defensivo, lo que sí sé es que desde que está Fran Justo de nuevo en el banquillo es un equipo con las ideas claras y que intenta no asumir riesgos».