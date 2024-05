La Cultural se luce sin ascenso

Publicado por Joaquín Coto León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol

No se pudo conseguir el objetivo que se tenía marcado a principio de la gran temporada que ha hecho la Cultural juvenil (4-3) a pesar del triunfo frente a Unionistas. Durante muchas jornadas el equipo blanco estuvo liderando la clasificación, pero en los momentos claves, la fortuna no les sonrió a los culturalistas, momento que aprovechó su gran rival el Burgos para alzarse con la primera plaza, no queda otra, nada mas que la próxima temporada volver a intentarlo y regresar a la máxima categoría del fútbol juvenil.

En cuanto al partido contra Unionistas, la Cultural puso tierra de por medio en apenas dos minutos y nada más comenzar el choque gracias a sendos goles de Vigueras e Iker. Choco colocó el 3-0 antes del descanso augurando un segundo tiempo tranquilo. Pero nada más lejos de la realidad. Los visitantes recortaron distancias hasta maquillar el resultado.