El Astorga ya piensa en play off

Los jugadores del Atlético Astorga celebraron con la afición la clasificación para el play off. FERNANDO OTERO

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol

El Atlético Astorga ya piensa en play off. Los maragatos, después de una temporada en la que han ido de menos a más, cerraban su periplo en la fase regular de la Liga con un empate a cero frente al Burgos B en La Eragudina.

Una vez hechos los deberes no era necesario ganar e incluso empatar, pero el plantel maragato quería ofrecerle una nueva satisfacción a su hinchada. Lo intentó pero al final los 90 minutos más el añadido reflejaron un reparto de puntos en una jornada festiva en el feudo maragato. Justo a una semana vista de que el Salamanca pise el césped para medirse a los de José Luis Lago en la primera ronda de la fase de ascenso.

Por eso ayer el técnico del Atlético Astorga dio minutos a algunos de los menos habituales y cero descanso a otros jugadores con las piernas más cargadas reflejo de una temporada intensa.

Eso llevó al encuentro a una dinámica de menor tensión aunque siempre con los locales marcando la pauta. Su dominio no obstante no se tradujo en excesivas ocasiones frente a un rival bien pertrechado atrás. Y las que dispuso al final se encontraron con el buen hacer del portero, uno en cada parte de los visitantes. Ahora toca mirar ya al play off.

Los jugadores del Atlético Astorga celebraron con la afición la clasificación para el play off. FERNANDO OTERO