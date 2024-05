Poco ambiente de fase de ascenso

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Las circunstancias de la temporada parece que han hecho que el ambiente previo a un play off no se perciba por la ciudad. El juego del equipo, los resultados de los últimos meses y otros hechos provocaron que el sábado hubiese pitos al equipo incluso al acabar el partido y que no haya en Ponferrada ese ambiente de las grandes ocasiones. Y eso que no es la primera vez que la Deportiva llega a un play off en una situación parecida.

Apenas se han dado iniciativas que tengan que ver con la fase de ascenso, como la más simple de engalanar la ciudad con banderas y los colores de la entidad deportivista. Ya no hablamos de otro tipo de promociones, sorteos, actos...

Aunque no logró subir directamente y aunque en la segunda vuelta sólo obtuvo 25 puntos (9º en la clasificación de esta parte del campeonato), casi la mitad de los que hizo el RC Deportivo (49), menos que el Sestao River y el Teruel y los mismos que el Sabadell, la Deportiva ha sido el único equipo que ha permanecido 37 de las 38 jornadas del campeonato -todas menos la 10ª- entre los cinco primeros. Ale Díez quiso poner esto en valor tras el último partido, pues da la impresión de que haberse metido en el play off no tiene mérito: «Claro que había que celebrar la clasificación, que era el objetivo del equipo desde el principio. Y no es fácil tras el descenso. Creo que no se le está dando valor que tiene lo que hemos conseguido».

En lo deportivo, el equipo de Juanfran comienza a preparar esta mañana el choque del fin de semana. Aún es muy pronto, pero podría darse el caso de que el técnico tuviese este domingo por primera vez en toda la temporada a su disposición a toda la plantilla, algo que no ha ocurrido en ninguno de los 39 partidos oficiales disputados hasta ahora. Dacosta dijo en la cena de las peñas el pasado sábado que se apuntaba al play off.

Convocatoria

Sí ha comenzado a moverse ya la Grada Durandarte 1922, que ha preparado una serie de actos para el domingo. Se convoca a mediodía para un vermut en el Fractal; una paella con sorteo de regalos desde las 13.30 horas (5 euros); y recepción al equipo desde las 15.15 horas en al avenida de Asturias. También ha invitado a toda la afición a poner sus banderas por la ciudad.

Horario de vuelta

El partido de vuelta de la primera eliminatoria entre Córdoba CF y SD Ponferradina se disputará en El Arcángel el domingo 9 de junio desde las 20.00 horas.