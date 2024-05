Los comienzos no siempre han resultado sencillos

El primer play off de los tiempos actuales con un 1-1 en Alcalá de Henares y esta celebración del tanto de Gorka Soria. L. DE LA MATA

La Deportiva ha logrado ascender en las tres últimas fases de ascenso que ha disputado, como recordaba a principios de esta semana Yuri de Souza, protagonista de esos éxitos. Pero las dos últimas tienen como punto común que el equipo berciano empezó perdiendo. En ambos casos lo hizo fuera de casa y también en los dos por el marcador de 2-1: en Jaén en el 2012 y en Cornellà en el 2019. En el primer caso citado ganaría cuarto de los otros cinco choques, subiendo en el Heliodoro Rodríguez López, mientras que en el segundo venció en los otros cinco partidos, ascendiendo contra el Hércules en casa. En ambos casos la formación blanquiazul había llegado bastante bien a la parte decisiva de la temporada. No llegó del mismo modo en el 2006 -como repasamos ayer-, pero también logró ascender en lo que sería el primer salto al fútbol profesional. Aquella fase de ascenso con Pichi Lucas, al igual que la del 2010 con José Carlos Granero, se estrenaron con sendas victorias, 3-2 frente al Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF en el primer caso y 0-1 frente al Sant Andreu en el segundo en campo barcelonés.

Igual que los dos últimos play offs empezaron mal, también lo hicieron los dos primeros, aquella fase intermedia que muchos no consideran aún como fase de ascenso de la temporada 1945-1946, con derrota 3-1 ante la Cultural, y el 1-0 frente al Caudal Deportivo en la liguilla que permitía jugar una promoción contra un equipo de categoría superior a los primeros clasificados y en la que la SDP no pudo situarse entre los mejores.

El balance del conjunto deportivista en los estrenos de fases de ascenso a la categoría de plata, ya sea en liguillas o en eliminatorias, es seis triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Al final no es cómo se comienza, sino cómo se termina y el conjunto blanquiazul iniciará mañana el recorrido por 14ª vez.

EXPERIENCIA DEL CÓRDOBA CF

La fundación del Córdoba CF se produjo mediado el siglo pasado. Unos meses después de la disputa del segundo play off de ascenso a Segunda División de la Deportiva, el CD San Álvaro adquiría el nombre de Córdoba CF tras la desaparición del RCD Córdoba. En cuanto a las fases de ascenso a Segunda División, ascendió en la primera que jugó en la temporada 1955-1956. También lo logró en la 1985-1986. Sin embargo, fracasó en la 1990-1991, 1994-1995, 1995-1996 y 1996-1997. En la 1998-1999, en una liguilla en la que estaba junto a la Cultural, volvía a lograr el ascenso en un play off a la categoría de plata. En aquel equipo jugaría Lanza, que después pasaría por la Deportiva y sería luego rival blanquiazul en el play off en tierras cordobesas ante el Lucena CF en el 2012. Y la última vez que protagonizó esta experiencia, también subió. Ocurrió en la temporada 2006-2007. Eliminó en semifinales al Pontevedra CF, en el que militaba Yuri de Souza, y superó en al final a la SD Huesca.

