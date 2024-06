España deja su sello de calidad (5-0)

Publicado por JOSÉ CARLOS CARABIAS Badajoz Verificado por Creado: Actualizado:

A una semana y media del debut en la Eurocopa de Alemania, la selección cumplió con goles en su amistoso frente a Andorra (5-0). Jugaron los suplentes, seguramente los tres descartes de Luis de la Fuente, y en el ánimo del aficionado se echó en falta a los futbolistas llamados a ilusionar al personal, Rodri, el eje, Lamine Yamal y Nico Williams, talento puro. La goleada dijo poco. Fue una selección española anodina que espolvoreó goles en el segundo tiempo.

España saltó al terreno de juego con una alineación llena de suplentes, prueba de calidad para los no habituales y para los tres descartes que no quieren irse, lógicamente. Una defensa nueva, con Llorente, Vivian, Cubarsí y Grimaldo en casting, en el centro regresó Pedri, gran noticia para la selección. Aleix García y Baena no generaron juego, Ayoze en la banda tipo test y Morata el único titular para recuperar confianza.

El fútbol fue anodino en el primer acto. Hubo carencias de todo tipo. Faltó dinamismo, vigor en la disputa, ideas en ataque, último pase, futbolistas que encarasen al rival, giro de guion ante el previsible intercambio de plano que, con los minutos, se volvió aburrido. De Vivian a Cubarsí, de Grimaldo a los centrales, de ahí a Llorente y vuelta a empezar sin que los centrocampistas aportasen lucidez para crear situaciones, romper líneas o ganar alguna superioridad por la banda.

El gol de Ayoze fue lo mejor de ese período desértico que fue la primera parte. El delantero del Betis cazó un rechace de un córner, se giró con vértigo y máxima aceleración y la clavó en la cazuela en un tiro violento. Una gota de agua en la inmensidad del vacío creativo. Morata marcó y el Nuevo Vivero lo celebró alborozado antes de percatarse que algún hechizo peligroso persigue al delantero del Atlético.

De la Fuente prosiguió con sus pruebas en Badajoz y su ola perpetua. Oyarzabal, que tuvo un fantástico inicio de temporada y se fue apagando con su Real Sociedad, se hinchó a meter goles en la segunda parte. Lo más natural y previsible con la gente de refresco que aporta pierna y pulmones a la selección. La manita la iba a cerrar Ferran Torres.