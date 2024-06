«Creo que no será el último partido»

Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

Ayer cumplió 102 años la Deportiva y su mejor regalo de cumpleaños sería ganar este domingo y eliminar al Córdoba CF. El conjunto blanquiazul tiene ante sí su particular matar o morir y Juanfran aseguró ayer que no tiene la sensación de que el partido de este domingo vaya a ser el último de la temporada: «Hay un convencimiento absoluto. El mismo viene reforzado por el partido de ida, a pesar del resultado, porque los jugadores se han dado cuenta de que por muchos números que presentara el Córdoba CF, se rayó a un gran nivel defensivo y tuvimos cuatro ocasiones claras de gol».

No desecha Juanfran la posibilidad de ganar por un gol y forzar el tiempo suplementario, en la que ya sí estaría obligado el equipo a doblar su ventaja: «Estamos en condiciones de ir a la prórroga, si es necesario».

Aunque el entorno, el ambiente y lo que supone ganar tiene otras connotaciones distintas, el valenciano cree que el objetivo de este domingo no es diferente al de otros: «Es el mismo reto que tenemos desde la primera jornada: ganar cada domingo. El equipo está acostumbrado a salir al campo a ganar y es lo que tenemos que hacer. Cambia algo por la trascendencia que tiene el partido, pero el objetivo final es ganar».

Sobre cómo afrontar el duelo, Juanfran no cree que haya que tocar mucho como ya dijo el pasado domingo tras el duelo de ida: «Nos conviene un partido largo y ser conscientes de que mantener la portería a cero es fundamental, pero eso no quiere decir que haya que ser defensivos. No va a haber muchas modificaciones; más o menos lo tenemos claro. Con la actitud que demostró el equipo el otro día, cuanto menos toquemos, mejor».

Por su parte, Iván Ania compareció ayer en El Arcángel para volver a tratar de poner calma en un ambiente de euforia entre la afición cordobesista: «Es una eliminatoria abierta que hay que cerrar. Tenemos la ventaja de ser el segundo clasificado en nuestro grupo, pero nosotros sólo pensamos en ganar el partido. Hay que salir como si fuésemos 0-0 en la eliminatoria y afrontar el partido con responsabilidad y conscientes de lo que nos estamos jugando. Si vamos muy activados, puede ser contraproducente, y si vas poco, pues te puedes quedar corto. Tenemos que controlar las emociones y el equipo en este tipo de partidos siempre ha competido».

Entre los viajes de la Federación de Peñas y las personas que se desplazan por su cuenta se ha logrado alcanzar la cifra de 200 seguidores blanquiazules que alentarán a la SD Ponferradina mañana en El Arcángel. Las 500 entradas devueltas por el club berciano a la entidad cordobesa se vendieron en El Arcángel en menos de dos horas.

Se deciden dos. Hoy se conocerá a los dos primeros finalistas del play off de ascenso a Segunda División. A las siete y media de la tarde se miden por un lado el Barcelona Atlètic y el RC Celta Fortuna y por otro el Málaga CF.

Viaje. El plantel deportivista entrena esta mañana antes de partir en autobús hacia Madrid, donde a las seis de la tarde tomará el AVE rumbo a Córdoba.

Eliminatorias. El Córdoba CF no supera una eliminatoria a doble partido desde la temporada 2016-2017, mientras que jugando la ida fuera y la vuelta en casa no lo logra desde la temporada 1995-1996.

Liga Genuine. La SD Ponferradina se desplaza este fin de semana a la Ciudad Deportiva del Getafe para medirse a Deportivo Alavés, Albacete y Real Madrid e la última jornada del campeonato.

Tardaron en aparecer, pero ahora ya es común ver a lo largo de toda la ciudad banderas de la Deportiva para apoyar al equipo. Está claro que no es lo de hace algunos años, cuando había fachadas y establecimientos que parecían un decorado pro deportivista. En algunos edificios casi había más banderas que personas. Y casi se corría peligro al ir conduciendo, porque siempre llamaba la atención alguna decoración blanquiazul para la que mirar. Con el regalo de las banderas en las estaciones de servicio de Valcarce y la Deportiva inmersa en al competición, algunos lugares y edificios públicos, como el interior de la Escuela Oficial de Idiomas o la fachada del Colegio La Inmaculada, así como algunas pequeñas esculturas y bastantes establecimientos han puesto la bandera. A buen seguro que si la Deportiva logra remontar, aparecerán muchas más la semana que viene.

