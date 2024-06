Juanfran no es una opción

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

La Deportiva trabaja con un buen número de nombres de entrenador para comenzar a trazar las líneas maestras del proyecto de la temporada 2024-2025. Estos días ya tienen lugar reuniones con algunos de ellos. Y en esa lista no aparece Juanfran, por lo que parece que el valenciano no es una opción, aunque nunca habría que dar esta afirmación como categórica, como ya hemos visto en experiencias anteriores. Ni siquiera habría que contar con que la cara del banquillo fuese a ser una de las seis principales que tiene el director deportivo encima de la mesa.

A la Deportiva le han ofrecido los servicios de Javi Rey, técnico del Arenteiro, y del ex deportivista Munitis. Aunque no ha habido contactos con él, gusta Alessio Lisci, pero lo de tener que bajar de categoría puede ser un hándicap. Molo Casas, que realizó una fantástica segunda parte de la temporada con el Tarazona, Fran Justo, que ha entrenado a Ourense CF, Arenteiro, Lugo y Real Unión Club, Julio Baptista, ex entrenador del Real Valladolid B, y José Manuel Aira, ex preparador de Cultural, Albacete y Deportivo Alavés B, son nombres que tiene a día de hoy sobre la mesa Sietes. Eso no asegura que alguno de ellos vaya a ser el que se acabe sentando en el banquillo blanquiazul.

En cuanto a jugadores, la Deportiva ha presentado sendas ofertas de renovación a Pablo Clavería y Andoni López, Josep Cerdà se ha despedido de la afición en las redes sociales, aunque el club está interesado en ficharlo como agente libre, mientras que la continuidad de Igbekeme está en entredicho, pues su ficha un año más es inasumible. El nigeriano tiene un año más de contrato.

Por otro lado, hoy podría tratarse el futuro de Yuri.