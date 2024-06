La cantera inicia una crisis en el Cleba

Se avecina tormenta en el Cleba. Varios socios del club leonés estudian presentar una moción de censura contra el presidente, Juan José Marcos, por prescindir de Emilio Beneitez como responsable de la cantera. Al parecer —tal y como ha podido saber este periódico— hay un enorme descontento en una buena parte de la entidad por una medida que no entienden y que ha colmado el vaso de su paciencia. Con la temporada recién finalizada, desde la cúpula del Cleba no se llegó a un acuerdo con Beneitez, que ya es historia en el organigrama. Ahora, un grupo de socios se están movilizando para tratar de derrocar a Marcos como máximo mandatario.

Al todavía presidente, que tomó posesión del cargo en junio de 2021, le queda un año más de mandato. Desde que llegara, uno de sus principales retos ha sido el de eliminar la deuda económica que perseguía al club. Un objetivo que esta misma campaña dejaba ya prácticamente solventado. En cuanto a lo deportivo, el primer equipo dejó de ser uno de los grandes candidatos al play off de ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino español, algo que hasta entonces era prácticamente una obligación. Pero lo cierto es que el recorte del presupuesto y sobre todo el ir solventando los pagos de la deuda obligaron a bajar las expectativas.

La creación de la División de Honor-Oro colocó al Cleba en una realidad muy diferente a la que acostumbraba. De jugar por el play off de ascenso se pasó al objetivo de mantener la categoría. Algo que, por cierto, en las dos campañas en las que ya ha militado ahí lo logró sin pasar excesivos apuros. Todo ello con una plantilla sin jugadoras profesionales. La mayor parte de rivales a las que se enfrentan durante la Liga lo son. La cantera no cosecha tantos éxitos últimamente. No hay jugadoras con España de las categorías inferiores ni ningún equipo ha alcanzado fases finales y eso ha podido motivar a Juan José Marcos a prescindir de Beneitez.

No hay un candidato claro

Sin embargo, siempre han existido discrepancias en parte de la directiva con el propio Juan José Marcos. Ya el año pasado tres directivos presentaron su dimisión. Problemas que han ido sobrellevando y al que ahora se puede sumar una moción de censura que persigue colocar a un nuevo presidente. ¿El principal problema? Que hoy por hoy no ha aparecido un candidato claro que se quiera hacer con las riendas del club. La gestión de la cantera puede ser el detonante de un conflicto que lleva días gestándose.