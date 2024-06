Los grupos, para esta semana

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Como todo lo que tiene que ver con el fútbol no profesional y como ocurre año a año, las actuaciones y decisiones se dejan para última hora y la falta de información suele ser una constante. La RFEF aún no ha anunciado cuándo pretende ponerse manos a la obra con la composición de los grupos de Primera y Segunda División RFEF. Fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el asunto quiere dejarse cerrado esta semana y que mañana jueves podría haber una decisión al respecto. Incluso algunos equipos de la categoría de platino ya habrían recibido una contestación sobre ello. «No va a haber mucha sorpresa y va a ser lo que ya se ha publicado en diversos medios». Esto vendría a corroborar la división norte-sur como la actual. Lo de que no va a haber mucha sorpresa es relativo, pues en ninguna temporada se ha repetido la disposición de la anterior, por lo que sí sería sorpresa que se hiciese en la próxima respecto a la actual. Recordemos que en la temporada anterior la división fue en diagonal, que era una variación de la oeste-este, pero sin los equipos de la cornisa cantábrica en el grupo occidental y sin partir Andalucía.

Se han presentado tres propuestas para la temporada 2024-2025: la primera es la norte-sur, la segunda es la oeste-este, y la tercera es una variación de la primera, pero incluye en el grupo I a los conjuntos madrileños y deja en el II a FC Andorra, a los catalanes y al Tarazona.

Despedida

Igual que hizo días atrás con Javi Rey, el CD Arenteiro realizó ayer una publicación en sus redes sociales en la que despide a Ger Nóvoa, cuyo anuncio de su fichaje por la Deportiva podría realizarse el próximo lunes, día en el que está prevista la presentación del técnico y en el que también se podría anunciar la incorporación del lateral derecho Mario Jorrín. «Desde Tercera División a Primera Federación, pasando por momentos históricos en la Copa. Cuatro temporadas y más de 100 encuentros oficiales. Hoy toca despedirnos de Ger Nóvoa, quien no continuará la próxima temporada. Sólo tenemos palabras de gratitud y de afecto hacia él. Gracias por estos fantásticos años. Ya formas parte de la historia del Arenteiro. Te deseamos la mejor de las suertes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Muchas gracias, Ger», dice la misiva, que está acompañada de una foto en el sorteo de capitanes en Riazor, otra en O Couto con el presidente Argimiro Marnotes y otra con un compañero en O Espiñedo.

Ger Nóvoa es el futbolista de mayor confianza de Javi Rey y como ya apuntábamos el pasado día 12 con motivo de la marcha del técnico del cuadro carballiñés y de su aproximación a la Deportiva, Ger Nóvoa era el primer jugador de la lista que quería llevarse a su nuevo club, que en este caso iba a ser la Ponferradina. Actúa de central y sólo se perdió dos partidos del campeonato liguero.

En la categoría de bronce destaca que otro jugador que muchas veces quiso la Deportiva, David Ferreiro, no seguirá en el Málaga CF tras el ascenso del cuadro boquerón. El ourensano buscará acomodo en un proyecto importante de la división de bronce.