La primera decisión importante

Publicado por OTERO CONDE Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Es una de las cuestiones del verano, quizá podemos decir la patata caliente que tiene el club. Y es significativo que pasadas casi tres semanas desde que acabó la competición, aún no se haya concretado nada al respecto. El futuro de Yuri sigue siendo una de las grandes incógnitas en torno a la Deportiva de cara a la temporada que viene.

Hace varias semanas Yuri habló de su futuro de forma breve. Estaba el equipo inmerso en el play off y apuntó que al acabar el mismo, hablaría con el presidente, pero que el final de su carrera cada vez estaba más cerca. El 31 de mayo del año anterior, justo tres días después de acabar la Liga en la que la Deportiva descendió a Primera División RFEF, se había anunciado su última renovación. Ahora no han pasado tres días, sino casi tres semanas, y por ahora no ha habido anuncio.

El pasado 9 de junio, cuando la Deportiva jugó en Córdoba, Yuri fue expulsado. Tras el duelo se le preguntó por ello y por su sanción para la jornada 1 de la próxima temporada. «Si sigo, me la perderé», afirmó el brasileño. Desde entonces no ha habido más noticias. Con motivo del acto de homenaje a Jesús Tartilán, el presidente José Fernández Nieto fue cuestionado por este asunto. Silvano respondió esto: «Es una decisión entre él y nosotros. estamos hablando y a ver qué pasa».

El futbolista brasileño quiere continuar una temporada más, mientras que desde el club no tiene claro si eso sería lo mejor o si darle un puesto de responsabilidad ya fuera de los terrenos de juego.

Yuri cumple en agosto 42 años y aunque en la presente temporada ha perdido protagonismo, ha vuelto a ser el máximo goleadores del equipo con cinco dianas. Y eso que no marcó desde el 10 de diciembre.

Por otra parte, el club confirmó ayer lo que ya habíamos comentado sobre la presentación del entrenador Javi Rey. Será el lunes 1 de julio -día en el que empieza la temporada 2024-2025- desde las 11.00 horas. Para ese día se esperan también las primeras confirmaciones sobre contrataciones.