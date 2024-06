El tramposo camino a Berlín

Publicado por Ignacio Tylko León Verificado por Creado: Actualizado:

Pocas veces, por no decir ninguna, se ha dado a partir de octavos de final de algún gran torneo un cuadro de enfrentamientos tan desequilibrado por un lado y otro. A España le toca a priori el camino más difícil hacia Berlín, aunque como dice el tópico para ser campeón hay que ser capaz de ganar a cualquiera. Si supera a la novata pero eufórica Georgia, la gran revelación del torneo con ese triunfo histórico ante Portugal, España se mediría al vencedor del cruce entre Alemania y Dinamarca, salvo sorpresa el país anfitrión.

El otro semifinalista de ese lado saldrá de los enfrentamientos Portugal-Eslovenia y Francia-Bélgica. Recorrido trampa para los galos antes de afrontar una hipotética semifinal contra el cuadro de Roberto Martínez, que no debería confiarse en su duelo ante la Eslovenia de Oblak.

Por la otra parte del cuadro, entre los combinados de Rumanía, Países Bajos, Austria y Turquía saldrá uno de los sorprendentes semifinalistas del torneo. Sobre el papel, en ese lado Inglaterra es la gran favorita para transitar hacia Berlín. Aunque, visto lo visto hasta ahora, hay muy mal ambiente en los ‘Pross’, que en octavos se medirán a la correosa Eslovaquia y en cuartos al vencedor del Italia-Suiza, con lo que se podría repetir la final de hace tres años en Wembley.

Por orden cronológico, abrirán el fuego Italia y Suiza, el sábado en Berlín (18.00 horas). El combinado de Luciano Spalletti es favorito aunque se ha mostrado muy discreto y sin figuras. Se clasificó por ese gol ‘in extremis’ de un actor secundario como Zaccagni que noqueó a Croacia, mientras que los helvéticos compiten bien en los últimos años y en su grupo no han conocido la derrota, con victoria ante Hungría y empates ante Escocia y una Alemania ya relajada. Aunque en la última Eurocopa la ‘Azzurra’ se impuso por 3-0 a la ‘Nati, no le trae buenos recuerdos. Italia no se clasificó para el Mundial de Catar tras dos empates contra ellos. Dos citas, la de Basilea y Roma, en las que Jorginho falló sendos penaltis.

También el sábado (21.00 horas), muy favorita Alemania ante Dinamarca en Dortmund. Los anfitriones comenzaron como un tiro ante Escocia y da la sensación de que tras meter a todos el miedo en el cuerpo se han ido dosificando. Venció luego el equipo de Nagelsmann sin alardes a Hungría y se dejó llevar para ese empate ante los suizos. Ahora, con la obligación de ser el país organizador, debe agarrarse al buen manejo de Kroos para seguir avanzando. Pero sin confianzas porque los escandinavos llegan invictos tras empatar de forma consecutiva ante Eslovenia, Inglaterra y Serbia.

El domingo actuarán en turno de tarde Inglaterra y Eslovaquia en Gelsenkirchen. Todos los focos apuntan a Gareth Southgate, a quien sus propios aficionados han arrojado vasos de cerveza en señal de protesta. No da con la tecla el técnico de Watford y sus jugadores parecen no seguirle. Pero con tantas figuras, en cualquier momento puede resolver a partido único. Acabó líder de su grupo con cinco puntos, pero solo una victoria y en su primer partido ante los serbios, gracias al gol de Jude Bellingham. Los eslovacos de Hasek juegan muy organizados y pueden ser un dolor de muelas. Con una sorprendente victoria ante Bélgica, una derrota ante Ucrania y el empate final contra Rumanía, provechoso para ambos, han pasado como terceros en un grupo E en el que todos acabaron empatados.