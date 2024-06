«El ruido que se ha montado no me afecta, soy muy tranquilo»

Éder Mallo vive estos días sensaciones encontradas. Ante todo admite estar «muy feliz» por el ascenso que acaba de consumar como árbitro. La próxima temporada será colegiado de Segunda División. Sin embargo, las amenazas e insultos que recibió de algunos jugadores del Nàstic de Tarragona tras el partido ante el Málaga le han puesto en el centro de la diana. «Soy una persona muy tranquila y el ruido que se ha generado no me afecta», señala el colegiado leonés a este periódico.

—¿Cómo estás llevando toda la polémica?

—Soy muy tranquilo y nada me saca de mis casillas.

—¿Qué te parece la sanción que le han interpuesto al Nàstic tras las amenazas de muerte contra tu persona y la de tus asistentes?

—Debido a que la investigación sigue su curso no puedo pronunciarme sobre ese tema.

—¿Soñabas con llegar algún día a ser árbitro en Segunda División?

—Cuando empecé con trece o catorce años no tenía esa meta, pero ya con 18, en León, empecé a tener de ídolo a Valdés y a soñar con seguir sus pasos. Poco a poco fui ascendiendo y ahora que ha llegado veo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás. Te confieso que aún no lo he asimilado del todo.

—¿Por qué existe esa violencia contra los árbitros en el fútbol que, sin embargo, no se da en otras disciplinas deportivas?

—No es solo contra los árbitros, sino contra todo. Mucha gente va a despotricar a los estadios de fútbol y es cierto que eso no ocurre en otros deportes. Creo que es un tema de base y de educación. Se me cae el alma a los pies cuando en partidos de chavales el padre se pone a insultar al árbitro. Piensa que los niños son esponjas y después hacen lo que ven.

—En la Eurocopa se ha estrenado la norma de que solo el capitán pueda dirigirse al árbitro y parece que quieren extenderlo también a las ligas profesionales.

—Lo veo una medida muy interesante, aunque creo que a la hora de trasladarlo a los clubes va a ser complicado educar a los jugadores, porque el primer impulso es protestar. De todas maneras ojalá cuaje porque no es lo mismo que vengan cinco jugadores a protestarte que lo haga solo uno.

—Ahora en Segunda contarás con la ayuda del VAR. ¿Os ayuda o perjudica?

—Bien usado es bueno, la tecnología ayuda mucho. Ahora se utiliza mucho mejor que hace unos años cuando se implantó por primera vez.

—¿Te ves en Primera División?

—Me gustaría y lo veo. Si yo no creo en ello, ¿quién lo hará? Es mi próximo objetivo para dentro de unos años.

—¿Es más fácil dar el salto a Segunda o a Primera División?

—Creo que es más difícil subir a Segunda porque somos muchos más colegiados y suben muy pocos.