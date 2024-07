Nico y Lamine: "La gente está pendiente de nosotros pero nuestra fortaleza es el equipo"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

Nico Williams y Lamine Yamal disfrutan alejados de la presión todo lo que están viviendo en la Eurocopa 2024, convertidos en grandes sensaciones del torneo con España con 21 y 16 años, respectivamente, pero demostrando tener los pies en el suelo al afirmar que pese a que sienten que todos están pendiente de ellos, la "fortaleza es el equipo".

"Mucha gente está pendiente de nosotros, pero sabemos que nuestra fortaleza es el equipo. No solo lo individual", asegura Nico Williams desde dentro de la concentración de la selección española, donde pasa muchas horas con Lamine Yamal, inseparables.

"Lo bueno de la Eurocopa es que acabas un partido y a los cuatro días tienes otro, sólo piensas en fútbol. Y, al final, tenemos capitanes que no te dejan venirte arriba porque te ponen recto", añade Yamal desvelando como los líderes del vestuario impiden que se les suba el éxito a la cabeza.

Nico y Lamine son la alegría del grupo y dos de las claves que han vuelto a enganchar al país con la selección española. Su imagen jugándose a piedra, papel o tijera una botella de agua al final del partido de octavos ante Georgia ha recorrido el mundo.

"Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano y le estaba contando algo, me cogió la botella y le dije, ¿qué haces?. Nos lo jugamos a piedra, papel o tijera, ganó, y el iluminado bebió y escupió el agua", recordó Lamine.

Es una práctica que suelen hacer en su día a día, aunque no la llevan al terreno de juego. "Para el postre me da pereza levantarme a por el zumo de naranja y lo echamos a suertes", desvela Nico. "Si es una falta en el partido no, pero durante el día sí que lo hacemos", confirma Yamal.

Protagonistas de una amistad que se ha fortalecido en Alemania y que nació desde el primer día de Lamine con la absoluta, en septiembre de 2023. "Se suele comportar mucho, pero cuando afirma, como él dice, que de verdad está preguntando, le digo eso no lo hagas e intenta escucharme. Es muy difícil tener la cabeza que tiene con 16 años", dice Nico sobre su amigo.

"Me dijo Balde que había salido un chaval de las categorías inferiores que era muy bueno que entrenaba con ellos. Personalmente no le conocía. A raíz de ese día, congeniamos y hasta el día de hoy", añade.

Y Lamine le agradece la ayuda que siempre le ha dado. "Es un buen chaval, acogedor desde el primer día y una persona humilde que te ayuda siempre que puede. Es cariñoso".

Juntos protagonizaron un baile en el partido ante Georgia que aseguran les salió natural, aunque se pasan el día realizando cosas que ven en TikTok. "Nos salió natural. Lo hablamos en el autobús antes del partido, hicimos un baile que espero que le haya gustado a la gente", afirmó Williams. "Cuando nos salen cosas en TikTok, no solo bailes, cosas de fútbol, nos lo enviamos, decimos que está guapo y lo hacemos".

Y así llegan al vestuario antes de los partidos, bailando, alejándose de la presión y disfrutando del momento. Así son los dos jugadores de moda de la selección española en Alemania.