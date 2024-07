Conchita Martínez: "Parece que no ha pasado tanto tiempo"

Publicado por Agencias Verificado por Creado: Actualizado:

La española Conchita Martínez recordó su triunfo en Wimbledon hace tres décadas y dijo que "parece que no ha pasado tanto tiempo", en su retorno al All England Club.

La de Monzón ganó el título en 1994, siendo la segunda española en conseguirlo, tras Manolo Santana, y fue invitada a esta edición, en recuerdo de los treinta años que han pasado.

"Siempre va a ser un sentimiento especial", rememoró la exjugadora ante los medios españoles. "Que hayan pasado treinta años... No me lo puedo creer, porque no parece que ha pasado tanto tiempo, pero sí. El calendario no falla y han sido 30 años, y estoy muy orgullosa de volver aquí. Siempre es muy especial".

"Siempre ves imágenes (del triunfo) en la prensa, porque al final no hemos sido tantos los que hemos ganado aquí. Eso lo hace más especial. También lo hace especial que te hagan miembro del club, te hacen sentir importante cuando vienes, te invitan al Royal Box. Es algo tan especial que no lo puedo describir", apuntó.

Además, Conchita estuvo presente en el homenaje de la semana pasada a Andy Murray, que se despidió de Wimbledon en un partido de dobles junto a su hermano Jamie.

"Por supuesto que me gustó estar en el homenaje a Andy. Es un gran campeón y fue una oportunidad para apreciar lo que ha sido su carrera. Creo que él aprecia que estuviésemos ahí. Yo, siempre que se pueda ayudar a un compañero y celebrar su carrera, que ha sido impresionante, encantada. Y la verdad es que él siempre ha apoyado mucho al tenis femenino y se agradece muchísimo".

Conchita también ha estado presente en Wimbledon entrenando a Mirra Andreeva, semifinalista de Roland Garros y que en este torneo no ha podido pasar de primera ronda.

La española confirmó que Andreeva, de 17 años, jugará un torneo en Rumanía antes de los Juegos Olímpicos, después Cincinnati y, quizás, un torneo previo antes del US Open.