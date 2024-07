«Mi sueño era disputar un Mundial y ya llevo tres con cuatro medallas»

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuatro medallas en tres mundiales dan buena cuenta de lo que el bañezano Rubén Santos Becerro es al mundo de la pesca en España. Todo un número uno un seguro de vida que hace pocos días subía al segundo peldaño del podio en el Mundial de Salmónidos Mosca defendiendo los intereses del combinado nacional. El resultado, una plata que para Rubén compartirá en sus vitrinas el espacio más relevante junto a las otras tres preseas.

—¿Qué suponen para ti el estar tres años seguidos en la batalla por ocupar un papel preponderante en el podio mundialista?

—Lo primero un sueño hecho realidad. Y ojalá sigamos soñando más éxitos.

—Dicen que llegar es duro, pero más si quieres mantenerte entre los mejores.

—Aunque nos preparamos para dar lo mejor de nosotros mismos no resulta fácil luchar por metas importantes. Y en este lo era batallear por ser protagonista en la de un campeonato como es el mundial. Pero nosotros seguimos ahí. Desde hace nueve años España no se baja de un podio mundialista y eso supone que tienes que dar lo máximo para alcanzar tus objetivos.

—Ha pasado este año en Francia y en los anteriores en otras sedes. Sus rivales os temen y siempre preparan alguna ‘emboscada’ metafóricamente hablando para intentar superarlos.

—Cada uno cuenta con unas armas e intenta sacarle el máximo partido. Nosotros lo sabemos pero también trabajamos y entrenamos al máximo para subsanar ese contratiempo. Pero siempre estamos ahí. La verdad es que un equipo fuerte siempre se adapta a las circunstancias con sus condicionantes sin que eso no signifique que hay que darlo todo.

—Llegabas al Mundial con la mirada puesta en hacer un gran papel, tano a nivel de selección como a título individual. ¿Crees que lo has cumplido?

—Un segundo puesto por equipos es ya decir algo importante. La lástima es que tal vez por los condicionantes climatológicos y los que uno también se pone no todo lo salió perfecto como queríamos. Pero sí de un notable alto.

—Un leonés como tú con los otros compañeros procedente de diferentes puntos de la geografía española habéis conformado un bloque muy compacto.

—Desde que yo he sido convocado por España, y ya han sido tres veces, el equipo ha sido prácticamente el mismo. Si algo funciona creo que se debe mantener. Y ese, salvo algún apartado puntual, se debe mantener. Nosotros lo estamos demostrando en cada campeonato. Y eso supone además un aliciente añadido.

—El próximo Mundial será en 2025 en la República Checa. ¿Te ves compitiendo en él?

—Ojalá. Llevo ya disputados el de Asturias en España en 2022 el de Eslovaquia el año pasado y este en Francia. Tenemos un grupo muy fuerte y ya consolidado pero lo que tengo claro es que deben ir os mejores y los que puedan llevar a España lo más alto posible. Yo me veo con posibilidades. Pero también soy sincero y si llegado el momento no creo que pueda dar lo mejor de mí pues me quedaré en casa. Lo que está claro que defender a tu país es lo más importante para un deportista. Y yo a día de hoy me veo con opciones. Por eso si me llaman mi respuesta va a ser sí, sin dudarlo ni un segundo.

—¿Qué tiene la provincia e León para dar tan buenos pescadores hasta el punto de que desde hace mucho tiempo siempre hay un representante o más en las grandes competiciones tanto nacionales como internacionales?

—Muchas cosas. Y los números no mienten. Una de ellas es que disponemos de casi 3.000 kilómetros de ríos trucheros. Y con una variedad que van desde los de montaña a los más pausados, los de altos caudales a los bajos, m´s anchos... Se puede decir que aquí tenemos cantidad y calidad para poder entrenar y mejorar ante cualquier escenario que se nos presente. También la afición por la pesca con muchos y muy buenos pescadores lo que hace que siempre intentes mejorar para poder superarlos. La competencia sana, y aquí la hay, es muy buena para poder llegar lejos.

—¿Cómo se compagina trabajo, familia y deporte, en este caso al más alto nivel?

—La familia para mí es muy importante y tengo que darle todos los días las gracias a mi mujer por permitirme e incluso animare a hacer lo que me gusta. Ella y mi hijo son lo primero y siempre que puedo trato de disfrutar de ellos al máximo. También el trabajo es un factor a destacar y por eso tengo que agradecer a la Junta de Castilla y León su apoyo. Y luego la pesca. Desde niño es una parte importante de mi vida y por eso hago tiempo para entrenar la mayor parte de las tardes que puedo. Y los fines de semana también saco tiempo para prepararme si no tengo que competir. Con ilusión y planificando bien todo es posible.

—¿Qué te llevó a la pesca?

—Primero mi padre con el que iba a pescar junto a mi familia aprovechando e día para disfrutar del campo. Y luego sin duda , a Manuel Cenador, que me inició en la pesca a mosca.